شيرين رضا تروي كواليس انفصالها عن عمرو دياب: "أنا مش بغير"

تحدثت الفنانة شيرين رضا، عن فترة زواجها من الفنان عمرو دياب، وعلاقتها بجمهوره خاصة البنات، قائلة:" أنا مش بغير".

وقالت "رضا" خلال لقائها في برنامج العرافة، مع الإعلامية بسمة وهبة، على فضائية النهار: “الغيرة مش بتوجع غير صاحبها.. أنا اتجوزت واحد مشهور لازم يكون عنده معجبين فلو غيرت عليه ومين دي وبتكلم مين أنا اللي هتعب في الاخر.. وكدة كدة هيفضل حوليه" نسوان".

وتابعت: "أنا بسميهم كدة لأن اللي تجرى وراء راجل متجوز بالاسلوب دا تبقي" نسوان" مش ست لأن الستات محترمة".

كواليس انفصال شيرين رضا عن عمرو دياب

وعن سبب انفصلها عن عمرو دياب، قالت:" الانفصال حدث لأن الحياة أصبحت ما بينا مستحيلة وكنا بنتخاق والحياة ما بينا مكنتش أفضل حاجة.. عشان كدا قررنا الانفصال وأننا نفضل أصدقاء على أننا نكمل والمشاكل تكبر بنا ومنقدرش نبص في وش بعض".