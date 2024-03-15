اليوم.. شيرين رضا ضيفة "العرافة" مع بسمة وهبة

تحل اليوم الفنانة شيرين رضا، ضيفة الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج العرافة، المذاع على فضائية النهار، في تمام الساعة السادسة مساءً.

وخلال الحلقة تتحدث شيرين رضا عن علاقتها بالهضبة عمرو دياب، وسر عدم حضورها خطوبة ابنتها الوحيدة “نور” وعلاقة ابنتها بأبيها عمرو دياب، وتكشف العديد من المفاجآت.

وروجت بسمة وهبة للحلقة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلة:"حلقة قوية ومميزة مع النجمة شيرين رضا في العرافة مع بسمة وهبة.. استنونا الجمعة والسبت".

وكان آخر ظهور لشيرين، كانت ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي"، وظهرت مستندة على عكازين، بسبب الإصابة التي لحقت بها في قدمها مؤخرًا.

وأوضحت شيرين أن الإصابة لم تحدث خلال تصوير مسلسل "وبينا ميعاد 2" بل في الحقيقة، قائلة: "بصراحة أنا فوّلت على نفسي في المسلسل لما قررنا نخلي شخصية نادية تتكسر".