شيرين رضا عن "عبير الشرقاوي": إنسانة مرضية نفسية وفاضية

علقت الفنانة شيرين رضا، على هجوم الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، على ابنتها نور" قائلة: "مريضة نفسيا".

وقالت "رضا" خلال لقائها عبر برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، اليوم الجمعة: "دي إنسانة مريضة نفسيا، لما هي تعمل عقلها بعقل بنت صغيرة وتشتمها تبقى إيه، أكيد فاضية ومريضة نفسيا، معنديش كلام أقوله عليها، مش هي خلاص اعتزلت تقعد بقي في بيتها، مش هي كمان اتحجبت عيب تقول الكلام دا مش دا حرام".

وكانت كتبت الشرقاوي منشورا عبر حسابها تهاجم فيه نور عمرو دياب قائلة: "بنت عمرو دياب واللي بتعمله شيء مقزز ومقرف إلى أبعد الحدود.. يا بنتي إذا بليتم فاستتروا".

وأوضحت ردًا على تعليقات متابعيها أن سبب الهجوم على نور عمرو دياب جاء بعدما صرحت ابنته بالانتقال والإقامة مع خطيبها قائلة: "هي قالت إنها هتنقل وتعيش مع خطيبها في بيت جديد ولما قالوا لها الدين قالت محدش يكلمني على الدين".