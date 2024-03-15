شيرين رضا: بنتى بتصرف على نفسها فى لندن.. "عمرو دياب" هو اللى قرر

قالت الفنانة شيرين رضا، إن ابنتها نور تعتمد على نفسها في تدبير مصروفاتها الشخصية في أثناء معيشتها في لندن، وذلك منذ نحو 5 أو 6 سنوات عندما أنهت دراستها.

وأضافت "رضا"، في لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة "النهار": "في أثناء الدراسة، كنت وعمرو دياب ننفق عليها، وبعدما أنهت دراستها بدأت العمل لتعتمد على نفسها، وهذا ما أؤيده، فقد عايشت نماذج كثيرة دمرتها الأموال".

وتابعت: "مكناش عاوزين بنتنا يحصلها نفس الحكاية تدلع وتاخد فلوس وتعمل اللي هي عايزاه، الفلوس موجودة ومش محرومة من الفلوس، ولكن يجب أن تعتمد على نفسها وأن تعيش من راتبها كي تتحمل مسئولية نفسها".

وواصلت: "عمرو دياب هو من اتخذ هذا القرار، ولا أعلم ما إذا كان يفعل ذلك مع أولاده الآخرين.. محبش أقارن بنتي بحد، كل حد وله شخصية، وعلمتها منذ صغرها إن الفلوس مش كل حاجة".