خبير صناعى: 97% من الاقتصاد الألمانى عبارة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة

قال المهندس كريم إسماعيل الخبير الصناعي وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الدولة خلال الفترة الأخيرة ركزت على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد “إسماعيل” خلال لقائه، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد الاقتصاد الحقيقي للدول، وعلى سبيل المثال نجد أن 97% من الاقتصاد الألماني، عبارة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وتابع: “المشروعات الصغيرة هي القاطرة الحقيقية وكلمة السر في تقدم الاقتصاد لدى الدول الكبرى، والدولة المصرية تعطي الأولوية للمشروعات الصغيرة عن طريق البنية التحتية الصناعية، عن طريق عمل بعض المبادرات مثل مصنعك جاهز، ومبادرة ابدأ”.

وأضاف أن الدولة دشنت شبكة طرق وكباري عملاقة، تؤدي هذه الشبكة إلى الموانئ واللوجستيات وتيسر عملية نقل البضائع، كما أقامت بعض المبادرات في القطاع المصرفي 5% و8% و11%.