مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى: ينبغى الضغط أكثر على إسرائيل لفتح المعابر

قال مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه ينبغي ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل لفتح المعابر أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز.

وصادق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار يدين بشدّة تعطيل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرّض لحرب مدمّرة منذ أكثر من 5 أشهر.

وندَّد البرلمان الأوروبي بمهاجمة "إسرائيل" قوافل الإغاثة، داعيًا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، حسبما ذكرت "وفا".

وأوضحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن هناك حاجة لدخول ما لا يقل عن 500 شاحنة أو ما يعادلها من المساعدات إلى غزة يوميًا.

وبينت في منشور عبر منصة "إكس"، أن مبادرة إرسال المساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة، ليست بديلًا للوصول الإنساني عبر الطرق البرية.

وأضافت أن الممر البحري لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة جزء من جهد متواصل لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة عبر الطرق كافة، بما في ذلك الطرق البرية الموسعة.