الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البيت الأبيض ردا على انتقادات شومر لنتنياهو: نركز على وقف إطلاق النار في غزة

البيت الابيض
البيت الابيض

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الخميس، أن البيت الأبيض لم يعلق على انتقادات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو دعواته لإجراء انتخابات جديدة في البلاد.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين خلال مكالمة هاتفية: “نعلم أن الزعيم شومر يشعر بقوة بهذا الأمر”، "لذا، سنسمح له بالتأكيد بالتحدث عنه وإلى تعليقاته."

وقال كيربي إن إدارة بايدن "ستواصل التركيز على التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها بينما تفعل كل ما في وسعها لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين".

وأضاف كيربي أن الإدارة أيضًا "لا تزال تركز بشدة على محاولة التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار حتى نتمكن من إخراج الرهائن والحصول على المزيد من المساعدات".

مجلس الشيوخ الأمريكي ينتقد الحكومة الإسرائيلية 

 

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انتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الحكومة الإسرائيلية ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في خطاب ألقاه في قاعة مجلس الشيوخ حول الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال: "باعتباري مؤيدًا لإسرائيل مدى الحياة، أصبح من الواضح بالنسبة لي: ائتلاف نتنياهو لم يعد يناسب احتياجات إسرائيل بعد 7 أكتوبر"، مضيفًا أن العالم تغير جذريًا منذ هجمات أكتوبر.
وقال شومر إنه يحترم "الشجاعة غير العادية التي تحلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساحة المعركة عندما كان شابا" ويعتقد أن "أولويته القصوى هي أمن إسرائيل".

وقال شومر: "ومع ذلك، أعتقد أيضًا أن رئيس الوزراء نتنياهو ضل طريقه من خلال السماح لبقاءه السياسي بأن يكون له الأسبقية على المصالح الأفضل لإسرائيل".

وفي خطابه، قال شومر إن الإسرائيليين بحاجة إلى دراسة ما إذا كان ينبغي عليهم تغيير المسار بشأن كيفية شن إسرائيل حربها على حماس، واقترح أن تكون الانتخابات الجديدة هي السبيل للقيام بذلك.

وأضاف: "أعتقد أن إجراء انتخابات جديدة هو السبيل الوحيد للسماح بعملية صنع قرار صحية ومفتوحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد فيه الكثير من الإسرائيليين ثقتهم في رؤية حكومتهم واتجاهها".

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