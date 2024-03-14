الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

الكونجرس: نتنياهو عقبة كبيرة أمام السلام ويجب إجراء انتخابات فى إسرائيل

تشاك شومر
تشاك شومر

استغل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، خطابا ألقاه في الولايات المتحدة، الخميس، للدعوة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وقال إن إسرائيل ضلّت طريقها في حربها على غزة، مضيفًا أنه يجب على نتنياهو أن يدعو لإجراء انتخابات.

ونقلت "رويترز" عن شومر قوله إنه كان "خطأ فادحا" أن ترفض إسرائيل حل الدولتين لأزمة الشرق الأوسط.

نتنياهو عقبة رئيسية أمام السلام 

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كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن شومر كان ينوي وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه "عقبة رئيسية أمام السلام" الذي "أذعن في كثير من الأحيان لمطالب المتطرفين"، مضيفا أن إسرائيل لا تستطيع البقاء إذا يصبح منبوذاً.

أضاف وهو يعني أن نتنياهو "كان على استعداد أكثر من اللازم للتسامح مع الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، الأمر الذي يدفع الدعم لإسرائيل في جميع أنحاء العالم إلى أدنى مستوياته التاريخية".

ويأتي تدخل شومر بعد خمسة أشهر من شن إسرائيل هجومها العسكري على غزة بعد الهجوم المفاجئ الذي وقع في 7 أكتوبر داخل جنوب إسرائيل والذي أسفر عن مقتل حوالي 1140 شخصًا، واختطفت حماس خلاله حوالي 240 شخصًا واحتجزتهم كرهائن.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن العملية العسكرية الإسرائيلية أودت بحياة أكثر من 31,340 من سكان غزة، كثير منهم من النساء والأطفال. لقد نزح الكثير من سكان غزة، وحذرت وكالات الأمم المتحدة من وجود خطر شديد للمجاعة؛ بسبب القيود المفروضة على توزيع المساعدات الإنسانية.

ويقول شومر أيضًا إن انتخابات جديدة هي الطريقة الوحيدة للسماح بعملية صنع قرار صحية ومنفتحة بشأن مستقبل إسرائيل، في وقت فقد فيه الكثير من الإسرائيليين ثقتهم في رؤية واتجاه حكومتهم".

قال شومر: كدولة ديمقراطية، لإسرائيل الحق في اختيار قادتها، وعلينا أن نترك الرقائق تسقط حيثما أمكن ذلك، لكن الشيء المهم هو أن يُتاح للإسرائيليين خيار.

يأتي الخطاب في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على ثلاثة مستوطنين في الضفة الغربية وبؤرتين استيطانيتين إسرائيليتين في الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967.

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