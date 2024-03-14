الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

الإسقاط الجوى اليومى
الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال غزة

استمرارًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ المهام الإنسانية والإغاثية العاجلة في إسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الغذائية والاحتياجات الحيوية الملحة التى يتم إنزالها جوًا بشمال قطاع غزة، وذلك على مدار يومى 13-14 مارس 2024 بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد الدول المشاركة بالتحالف الدولى.

يأتى ذلك فيما تتواصل الجهود والمساعى المصرية من أجل دخول المزيد من الإمدادات والاحتياجات الأساسية عبر معبر رفح البرى بالتنسيق مع كافة القوى الإقليمية والدولية والمؤسسات الأممية الفاعلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.

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