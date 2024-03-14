خبير صناعي: اهتمام واضح من الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفترة الأخيرة

أكد المهندس كريم إسماعيل، الخبير الصناعى، أن هناك اهتمام واضح من الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف كريم إسماعيل، خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن صفقة الاستثمار المباشر تعد خطوات فعلية من الدولة لتذليل عقبات ومعوقات الاستثمار، موضحا أن هذه الخطوات مرحلة من ضمن مراحل المردود الاقتصادي الأفضل في المستقبل، حيث إنها ستكون بوجهة كبرى وقبلة لشركات عالمية أخرى ستتوجه للاستثمار في مصر، وبالتالي سيكون لها انعكاساتها على الرواج الاقتصادي الداخلي للدولة المصرية.