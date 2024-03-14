الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبير صناعي: اهتمام واضح من الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفترة الأخيرة

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد المهندس كريم إسماعيل، الخبير الصناعى، أن هناك اهتمام واضح من الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف كريم إسماعيل، خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس،  أن صفقة الاستثمار المباشر تعد خطوات فعلية من الدولة لتذليل عقبات ومعوقات الاستثمار، موضحا أن هذه الخطوات مرحلة من ضمن مراحل المردود الاقتصادي الأفضل في المستقبل، حيث إنها  ستكون بوجهة كبرى وقبلة لشركات عالمية أخرى ستتوجه للاستثمار في مصر، وبالتالي سيكون لها انعكاساتها على الرواج الاقتصادي الداخلي للدولة المصرية.

الدولة دعم المشروعات

مواد متعلقة

برلمانى: انخفاض فاتورة الاستيراد يؤكد دعم الصناعة المحلية

الأكثر قراءة

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

تدفقات العملة الأجنبية: زيادة تحويلات المصريين 10 أضعاف.. والتنازل عن الدولار يزيد 20 مرة

الموت يُغيب حبيبة الشماع.. قصة ربع ساعة غيرت مسار حياة “فتاة الشروق”

ليلة الملك.. ليفربول يتقدم برباعية على سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية