الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس الفلسطينى يكلف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، د.محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة اشتيه، حسبما ذكرت إكسترا نيوز.

ومحمد مصطفى (70 عامًا)، يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، وعمل لمدة 15 عامًا في البنك الدولي، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ 2022، شغل منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومات سابقة.

ترأس مصطفى صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ 2005 وعينه عباس مستشارا له للشئون الاقتصادية في ديوان الرئاسة في العام عينه.

وعين مصطفى في العام 2023 محافظًا لدولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت.

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