"إكسترا نيوز" تسلط الضوء على إنجازات الاقتصاد المصري

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، فيديوجراف، عن إنجازات الاقتصاد المصري، حيث نجحت مصر في تحقيق حجم استثمار أجنبي مباشر ارتفع لـ 8.9 مليار دولار عام 2022.

إنجازات الاقتصاد المصري

ـ مصر الأولى عربيًا في نسبة نمو الاستثمارات الأجنبية مطلع 2023.

ـ ارتفاع التدفقات الاستثمارية خلال 2023 بنسبة 72%.

ـ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع لـ 8.9 مليار دولار 2022.

ـ نحو 3.3 مليار دولار صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ـ تحقيق فائض بميزان المدفوعات قدره 1.86 مليار دولار 2022ـ 2021.

ارتفااع إيرادات قناة السويس إلي 9.4 مليار دولار في 2022.

ـ تعزيز القطاع الخاص عبر إعداد وثيقة سياسية ملكية الدولة.

ـ إعلان برنامج الطرحات الحكومية في فبراير 2023.

ـ اتخاذ 171 إجراء إصلاحيًا للتيسير على المستثمرين.

ـ تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإصلاحات في بيئة ومناخ الأعمال.