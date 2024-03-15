شيرين رضا: عمرو دياب صحّى بابا من النوم عشان يتجوزنى

كشفت الفنانة شيرين رضا، لأول مرة عن تفاصيل زواجها من "الهضبة" عمرو دياب، قائلة: "عمرو صحى بابا من النوم علشان عايز يتجوزني وراح قاله طيب؛ علشان يكمل نومه ويسيبه ويمشي".

وأضافت الفنانة شيرين رضا، خلال حوارها ببرنامج "العرافة" المذاع عبر فضائية "النهار"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة: "استمريت فى زواجي من عمرو دياب ثلاث سنوات.. وغنالي فيها كل الأغاني فى الفترة دي".

وكشفت الفنانة شيرين رضا، عن سبب طلاقها من عمرو دياب، متابعة: "سبب الانفصال بيني وبين عمرو دياب إن الحياة بيننا أصبحت مستحيلة.. وما بقتش قادرة أشتري دماغي أكتر من كده".