شيرين رضا: ابنتى تريد أن تستقل بنفسها

كشفت الفنانة شيرين رضا، عن السبب الذي يدفع ابنتها والفنان عمرو دياب إلى عدم استخدام صورهما عبر حسابتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مشيرةً إلى أنها تريد أن تستقل بنفسها بعيدا عن أمها وأبيها.

وأضافت "رضا"، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة": "نفسها لما حد يدوس لها فولو يبقى لنور مش لبنت شيرين رضا وعمرو دياب، ونجحت في هذا الأمر".

وتابعت الفنانة: "أحيانا ألتقي سيدات لا أعرفهن ويقلن لي إنهن يحببن نور ويتابعنها جيدا على السوشيال ميديا، كما أنها لا تريد مني أو عمرو دياب الترويج لحسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وأنا أسألها، لماذا؟ أعتقد أنها تريد أن تستقل بنفسها".