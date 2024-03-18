الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أبرزها "الحشاشين" و"الكبير أوى".. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 والإعادة

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

انتهى عرض الأسبوع الأول من حلقات مسلسلات رمضان 2024 وشهدت الحلقات المعروضة من مسلسلات رمضان 2024 أحداثًا مشوقة ونالت إعجاب الجماهير، ومع هذا الإقبال الكبير والتفاعل مع مسلسلات رمضان 2024، يتساءل الكثيرون عن مواعيد عرضها والقنوات الناقلة.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء نقدم في السطور التالية الخريطة الكاملة لعرض مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة لوجبة دسمة من الدراما التلفزيونية أعدتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهي كالتالي: 

مسلسلات رمضان 2024 عبر قناة ON 

دراما المتحدة | مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 وقنوات العرض

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تم الإعلان عن جدول عرض مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON كالتالي:

 

- سيتم عرض مسلسل الكبير أوي 8 ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024 في تمام الساعة 6:05 مساءً، وسيتم إعادة عرضه في تمام الساعة 3:00 مساءً والساعة 3:00 صباحًا.

مسلسل الكبير أوي 8

- سيتم عرض مسلسل كامل العدد 2 ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024 في تمام الساعة 7:30 مساءً، وسيتم إعادة عرضه في تمام الساعة 8:15 صباحًا.

سيتم عرض مسلسل "بيت الرفاعي" ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024 في تمام الساعة 9:00 مساءً، وسيكون هناك إعادة في تمام الساعة 1:30 صباحًا والساعة 9:45 صباحًا.

أما مسلسل "مسار إجباري"، فسيتم عرضه ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024 في تمام الساعة 10:30 مساءً، وسيكون هناك إعادة في تمام الساعة 6:45 صباحًا.

مسلسل مسار إجباري

أما مسلسل "حق عرب"، فسيتم عرضه ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024 في تمام الساعة 12:00 صباحًا، وستكون هناك إعادة في تمام الساعة 5:15 صباحًا والساعة 11:15 صباحًا.

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مسلسلات رمضان 2024 تعرض عبر قناة DMC 

سيتم عرض مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC وفقًا للجدول التالي:

- مسلسل "عتبات البهجة" يعرض في تمام الساعة 6:15 مساءً والإعادة في تمام الساعة 1:45 صباحًا.

- مسلسل "بابا جه" يعرض في تمام الساعة 7:45 مساءً.

- مسلسل "الحشاشين" يعرض في تمام الساعة 9:15 مساءً والإعادة في تمام الساعة 4:15 صباحًا.

مسلسل الحشاشين

- مسلسل "إمبراطورية م" يعرض في تمام الساعة 10:45 مساءً.

- مسلسل "صدفة" يعرض في تمام الساعة 12:15 مساءً.

- كما سيتم عرض مسلسل "يحيي وكنوز" في تمام الساعة 6:05 مساءً.

 

مسلسلات رمضان 2024 على قناة CBC

تُعرض مسلسل "مسار إجباري" ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024، في تمام الساعة 6:05 مساءً.

تُعرض مسلسل "صيد العقارب" ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024، في تمام الساعة 7:30 مساءً.

تُعرض مسلسل "محارب" ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024، في تمام الساعة 9:00 مساءً.

تُعرض مسلسل "صدفة" ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024، في تمام الساعة 10:30 مساءً.

تُعرض مسلسل "سر إلهي" ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024، في تمام الساعة 12:00 صباحًا.

إقرأ أيضًا:  دراما المتحدة | مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 وقنوات العرض

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دراما المتحدة | مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 وقنوات العرض

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