السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"الدستور" تطلق العدد الأول من "وجوه".. أضخم إصدار ديجيتال للحوارات مع نجوم دراما المتحدة

أطلقت مؤسسة «الدستور» العدد الأول من «وجوه» أضخم إصدار ديجيتال للحوارات مع نجوم دراما الشركة المتحدة في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.

ويحتوى العدد على 34 صفحة تضم حوارات للفنانين ياسر جلال وأحمد العوضي وأمير كرارة وشريف سلامة وأحمد عيد وجومانا مراد والمخرج الكبير مجدي أبو عميرة ويحيى الفخراني وحلا شيحة والكاتب الكبير مدحت العدل.

ويضم العدد أيضا مجموعة من الحوارات لأبطال الجزء الثامن من مسلسل «الكبير أوي» للفنان أحمد مكي منهم حاتم صلاح ومصطفى غريب ورحمة أحمد وعبدالرحمن ظاظا.

وكانت “الدستور” أطلقت في بداية الموسم الدرامي الرمضاني أضخم عدد ديجيتال كتالوج للموسم الدرامي والبرامجي الرمضاني للشركة المتحدة وخريطة العروض على قنواتها ومنصاتها المختلفة.

الدستور مؤسسة الدستور وجوه ديجيتال نجوم دراما لشركة المتحدة المتحدة ياسر جلال أحمد العوضي أمير كرارة

الأكثر قراءة

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

تفاصيل حريق ستوديو الأهرام: "الديكورات كلمة السر"

تصرف قبل عيد الفطر| موعد صرف معاشات أبريل 2024 بالزيادة

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

تحقيقات واسعة فى «حريق استديو الأهرام» بالعمرانية والمعاينة الأولية: الخسائر تصل إلى ملايين الجنيهات

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة