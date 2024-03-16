"الدستور" تطلق العدد الأول من "وجوه".. أضخم إصدار ديجيتال للحوارات مع نجوم دراما المتحدة

أطلقت مؤسسة «الدستور» العدد الأول من «وجوه» أضخم إصدار ديجيتال للحوارات مع نجوم دراما الشركة المتحدة في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.

ويحتوى العدد على 34 صفحة تضم حوارات للفنانين ياسر جلال وأحمد العوضي وأمير كرارة وشريف سلامة وأحمد عيد وجومانا مراد والمخرج الكبير مجدي أبو عميرة ويحيى الفخراني وحلا شيحة والكاتب الكبير مدحت العدل.

ويضم العدد أيضا مجموعة من الحوارات لأبطال الجزء الثامن من مسلسل «الكبير أوي» للفنان أحمد مكي منهم حاتم صلاح ومصطفى غريب ورحمة أحمد وعبدالرحمن ظاظا.

وكانت “الدستور” أطلقت في بداية الموسم الدرامي الرمضاني أضخم عدد ديجيتال كتالوج للموسم الدرامي والبرامجي الرمضاني للشركة المتحدة وخريطة العروض على قنواتها ومنصاتها المختلفة.