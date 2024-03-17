الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024... تفاصيل أحداث مسلسل مسار إجباري لـ"أحمد داش وعصام عمر"الحلقة 7

مسار إجباري
مسار إجباري

تطورت أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 7 بطولة "أحمد داش، وعصام عمر"، حيث قامت إحسان بكسر الشهاد البنكية، بينما قامت عنايات ببيع ذهبها لسداد ديون زوجهما عمر البرنس الذي توفي قبل سدادها وهي شيك بنكي وإيجار 6 أشهر متأخر لشقة سكنية.

أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 7

كما شهد الحلقة 7 مسلسل مسار إجباري، تعرض إحسان لمشدات كلامية بين أبنائها حيث ترى أنها فقدت ثقتهم وأنهم يتمردون عليها بسبب كرهها لوالدهم بعد معرفتها بزواجه عليها، وينشأ صراع بين أبنائها، بينما تتدخل ضرتها عنايات لمحاولة حل تلك المشكلات وتهدئة الأبناء.

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مسلسل مسار إجباري.. موعد عرض الحلقة 7

مسلسل مسار إجباري الحلقة 7

واستكمالا لأحداث الحلقة 7 مسلسل مسار إجباري، يبرر مسعد للمحامي مجدي حشيش سبب قتل الممرض، موضحا له أن أبناء عمر البرنس وصلوا إليه وعرفوا أنه هو المتسبب في قتل والدهم وفي حالة حديثهم معه سوف تتورط عصابة مجدي جميعا.

كما التقي علي خلال الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري، خديجة ابنه خالة الطالبة المقتولة، وأكدت له براءة الدكتور صفوت مصباح المتهم في قتلها ظلما والمحكوم عليه بالإعدام، وتخبره بأنه مجدي حشيش خسر هذه القضية متعمدا لأنه لا يخسر قضايا أبدا، وكشفت له سبب ذلك أن الأبحاث التي عملت عليها حبيبة كانت تتعلق بتجار الأدوية الفاسدة وهي تدر دخلا كبيرة.

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أحمد داش ينتهي من تصوير مسلسل "مسار إجباري".. اليوم

وتأكد حسين وعلي بأن مجدي حشيش يراقب تحركاتهم، ويدبر لهم المكائد، لذا لا يجدون مفرا من التعاون معا من أجل الوصول إلى دليل براءة الدكتور صفوت والذي كان يمتلكه والدهم، لكنه توفي قبل أن يخبرهم به.

عرض مسلسل عصام عمر وأحمد داش الحلقة 7

يعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 7 مساء اليوم على قناة CBC الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءًا، كما تعرض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل، وأيضًا تعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساءً.

أبطال مسلسل مسار إجباري

أما عن أبطال مسلسل مسار إجباري فهم كلًا من أحمد داش وعصام عمر بالإضافة إلى عدد من الفنانين منهم بسمة، صابرين، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي والمسلسل من إخراج نادين خان.

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