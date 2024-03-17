الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أحمد داش ينتهي من تصوير مسلسل "مسار إجباري".. اليوم

احمد داش
احمد داش

ينتهي الفنان أحمد داش مساء اليوم من تصوير جميع مشاهده في المسلسل الدرامي الجديد “مسار إجباري” والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني الجاري 2024. 

وترفع المخرجة نادين خان شعار الفركش بعد شهرين تصوير بشكل متواصل لتتفرغ بعدها  لمونتاج الحلقات الأخيرة من العمل. 

تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري 

 

عرضت أمس الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري، وبدأت الحلقة باكتشاف وصية مكتوبة من والد حسين (أحمد داش) وعلي ( عصام عمر). ليواصل بعدها حسين (أحمد داش) وعلي (عصام عمر) إيجاد حل في قضية والدهم (محمود البزاوي) وتنتهي أحداث الحلقة بوصولهم لمكان مسعد الذي تسبب في قتل والدهم ولكن يجدوه مقتول في شقته فيهربوا ولكن هل يتورط حسين وعلي في قضية قتل؟.

يعرض مسلسل مسار إجباري لأحمد داش يوميًا علي قناة CBC وOn  والحياة ومنصة Watch it، من بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل “مين قال”؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحصل النجم أحمد داش على جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون The Nickelodeon Kids' Choice Awards والتي أقيمت فاعليتها في أبو ظبي في سبتمبر ٢٠٢٣

 

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