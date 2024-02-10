مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية عصام عمر في "مسار إجباري" (خاص)

كشف الفنان عصام عمر، تفاصيل دوره في مسلسل "مسار إجباري"، الذي سيخوض من خلاله البطولة المطلقة لأول مرة في الماراثون الرمضاني 2024، بمشاركة الفنان الشاب أحمد داش، والذي سيجسد فيه شخصية جديدة.

وقال عمر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "سأجسد شخصية طالب في كلية الحقوق، ويسكن في منطقة شعبية وهو متفوق في دراسته بشكل كبير ويعتمد عليه زملاؤه، وتظهر الفنانة صابرين في دور والدتي"، مؤكدًا أنه بدأ تصوير هذه المشاهد في الوقت الحالي.

وتحمس الفنان عصام عمر، إلى شخصيته التي سيٌقدّمها ضمن أحداث مسلسل "مسار إجباري"، وذلك بعدما قرأ السيناريو، الذي شجعه للموافقة على الدور دون تردد، خاصًة أن الدور مختلف وجديد عليه وبه الكثير من التفاصيل.

تفاصيل شخصية عصام عمر في "مسار إجباري"

وعن تفاصيل شخصيته في "مسار إجباري"، تابع

بوستر منفرد لـ عصام عمر

وفي الأيام القليلة الماضية، قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الكشف عن البوسترات المبدئية لأبطال مسلسل "مسار إجباري"، والذي يخوض بطولته كل من الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش، والمقرر مشاركته ضمن الماراثون الرمضاني 2024.

وظهر الفنان عصام عمر على البوستر الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشكل منفرد دون أبطال العمل الفني "مسار إجباري".

أبطال مسلسل مسار إجباري

يٌجدر الإشارة إلى أن مسلسل مسار إجباري من بطولة عصام عمر، وأحمد داش، لأول مرة سويًا، بمشاركة الفنانة صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، ومن إخراج نادين خان.

مسلسل

مسلسل “مسار إجباري” من 15 حلقة يتم عرضهم في السباق الرمضاني 2024، ضمن مسلسلات رمضان، ولم تستقر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حتى الآن على موعد عرضه هل سيكون في النصف الأول من شهر رمضان أو النصف الثاني منه.