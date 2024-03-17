الأحد 17 مارس 2024
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فن

مسلسل مسار إجباري.. موعد عرض الحلقة 7

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

ينتظر الكثير من المتابعين موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 7 وهو من بطولة أحمد داش، وعصام عمر، بعد وقوع العديد من التطورات والأحداث الساخنة في حلقة أمس الحلقة السادسة من المسلسل.

في هذه السطور نستعرض ملخص أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري . 

تفاصيل أحداث عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 6

إذ شهدت الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري عثور عائلة عمر والد الأخوين علي وحسين على وصيته بعد أن وجدها ابنه الطفل الصغير في أحد معاطفه وتأثر أبناؤه بها خاصة ابنه الأكبر علي.

كما تضمنت الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري أيضًا استمرار مسعد والذي يأتي بمثابة اليد اليمنى للمحامي المتواطئ "مجدي حشيش" في الضغط على كلًا من الأخوين "علي"، و"حسين"، لإجبارهما على تسليم الدليل الذي تركه والدهما، عن طريق شراء الشيكات الخاصة بوالدهما، والحصول على إيصالات إيجار الشقة التي يسكن بها حسين وعائلته وعقد إيجارها، وذلك لاستخدامها كورقة ضغط على الأبناء بهدف الوصول إلى الدليل الذي تركه لهم آباهم. 

وخلال أحداث مسلسل مسار إجباري لاحظ علي مطالبته هو وأخيه حسين برد الديون عن أبيه في نفس الوقت، إذ جاء إلى حسين اتصالا هاتفيًا من صاحب المنزل الذي يقطن هو وعائلته فيه يطالبه بدفع إيجار الستة أشهر المتأخرين عليهم والذي لم يدفعهما أبيه قبل وفاته، في الوقت نفسه وأثناء جلوس علي مع حسين شقيقه جاء اتصالا هاتفيا لعلي كذلك وهو من أحد أصدقاء والده الذي كان قد طالبه من قبل بدفع شيكات كانت على أبيه له، وهذه المطالبة المتزامنة لكل من الأخين برد ديون أبيهم أثارت دهشة علي.

كما تضمنت أحداث الحلقة السادسة من المسلسل أيضًا اكتشاف كلًا من الأخوين مقتل الممرض الذي قتل من قبل والدهما، ليسرعا فارين خوفًا من أن تقبض عليهم الشرطة، وأثناء ذلك تسقط "محفظة نقود" علي التي تحتوي على بطاقة هويته مما قد يدي إلى اتهامه بمقتل هذا الممرض، وهو الأمر الذي أدى إلى إثارة أدىمخاوفه.

وعندئذ قرر على أن يتخلى عن رحلة البحث عن العصابة المسئولة عن مقتل أبيه، وعن السعي وراء إثبات براءة صفوت من قتل "حيبة" قائلًا لأخيه حسين أن عليه استكمال رحلته بمفرده، فهو متعلم ولديه شقيقاته وأمه مسئولين منه، بل أن حسين غير متعلم، ولا يخشى على شئ، لتنتهي حلقة المسلسل عند ترك علي حسين وقوله "من النهاردة بقينا انت وانا مش احنا".

موعد عرض مسلسل عصام عمر وأحمد داش الحلقة 7

يعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 7 مساء اليوم على قناة CBC الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءًا، كما تعرض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل،، وأيضًا تعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساءً.

أبطال مسلسل مسار إجباري

أما عن أبطال مسلسل مسارإجباري فهم كلًا من أحمد داش وعصام عمر بالإضافة إلى عدد من الفنانين منهم بسمة، صابرين، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي والمسلسل من إخراج نادين خان.

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