الأحد 17 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024..

ملخص أحداث الحلقة 6 من مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

شهد مسلسل مسار إجباري الحلقة 6 ، بطولة أحمد داش وعصام عمر العديد من الأحداث، نكشف في هذا التقرير أبرزها:

ملخص أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 6

-عثور عائلة عمر والد الأخوين على وصيته بعد أن وجدها ابنه الطفل الصغير في أحد معاطفه.

وكان نص الوصية كالتالي:" 

"أنا عمر البرنس ودي وصيتي بكتبها لأت انا حاسس الموت قريب ليا، أنا أسف اني ما سيبت لكوش أملاك أو فلوس، باعتذر لكم دلوقتي اني بعت الأرض من فترة، أسف اني حبيت حاجة زي كدة عليكم".

يتابع عمر في وصيته اسفًا "أسف كمان اني حبيت جوازي من عنايات ، وحسين ابني، وعنايات طيبة جدًا".

يوجه عمر في وصيته الحديث إلى سناء زوجته قائلا "اوعي يا احسان تاخديها بذنب غلطتي حانحبيها على فكرة"، ويتابع نفسي ما تزعل ش مني ونفسوا تحبوا حسين، وكان نفسي نبقى كلنا عيلة واحدة، نحب بعض ونخاف على بعض، بس انا بين ايدين ربنا دلوقتي.

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ويضيف في وصيته "اللي حايعمل ده دلوقتي هو انتم ، انا كان نفسي الائتم تصالحتي عل. ابني علي ، ندمان اني مااكدتش خطوة تقرب له، انت يا علي واخد طبع إحسان اكتر مني بس عايزك تعرف اني بحبك وانت اول فرحتي وابني حبيبس اللي كان نفسي يبقى قريب مني.

وتابع متحدثا عن ابنه حسين "وانت يا حسين ونسي وابني الشقي وصاحبي الجدع ابو قلب ابيض اوعى تزعل مني أنا متأكد انك حاتاخد بحس اخواتك من بعدي، والسلام أمانة".

 

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  • كذلك تضمن مسلسل مسار إجباري الحلقة 6، شعور بتأنيب الضمير أصاب علي "عصام عمر"، وذلك بعد أن قرأ وصية أبيه المتوفي "محمود البزاوي" إذ قال عمر لأخيه حسين وهو متأثرًا مما بدر منه في حق أبيه "كنت دائما بعانده، كنت دائما يقف اه الند بالند، ماكنتش فاهم طبيعة العلاقة بينا المفروض ابقى ازاي".

وتابع: "هو كمان لما لقاني بعدت سكت ومابقاش يتكلم"، ليرد عليه أخيه حسين "إحمد داش" أنه مسامحه، وأنه سعيد باكتشافه أن أصبح له أخ، بل وسعيد بأن "علي " تحديدًا هو أخيه، وذلك وسط تأثر  من كلا من داش وعمر نتيجة مشاعر الأخوة والإنسانية المتبادلة بينهم.

  • تضمن  مسلسل مسار إجباري الحلقة 6 كذلك استمرار مسعد وهو اليد اليمنى للمحامي المتواطئ في الضغط على  "علي"، و "حسين"، لإجبارهما على تسليم الدليل الذي تركه والدهما، وذلك عن طريق شراء الشيكات الخاصة بوالدهما.

وقد لاحظ علي مطالبته هو وأخيه حسين برد الديون عن أبيه في نفس الوقت، إذ جاء حسين اتصالا هاتفيا من صاحب المنزل الذي يقطن هو وعائلته فيه يطالبه بدفع ايجار ال سنة أشهر المتأخرين عليهم والذي لم بدفعهما أبيه قبل وفاته.

في الوقت نفسه وأثناء جلوس علي مع حسين شقيقه جاء اتصالا هاتفيا لعلي من أحد أصدقاء والده الذي كان قد طالبه من قبل بدفع شيكات كانت على أبيه لصالحه، وهذا المطالبة المتزامنة لكل من الأخين برد ديون أبيهم أثارت دهشة علي.

وكان وراء هذا الأمر اجتماع مسعد مع أصحاب الديون على والد الأخين المتوفي "محمود البزاوي"، والذي ما لبث أن دفع لهم قيمة هذه الديون، واستلام هذه الشيكات، لاستخدامها كورقة ضغط على الأبناء بهدف الوصول إلى الدليل الذي تركه لهم آباهم. 

 

أبطال مسلسل مسار إجباري 

ومسلسل مسار إجباري ينتمي إلى المسلسلات المكونة من 15 حلقة وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

قنوات ومواعيد عرض مسلسل مسار إجباري 

ومسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة بطولة أحمد داش و عصام عمر يعرض على قناة CBC فى الساعة السادسة و5 دقائق مساء، وعلى قناة الحياة 11:15 مساء، وعلى قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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