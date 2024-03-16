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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مسار إجباري.. الحلقة السادسة هل يتورط أحمد داش وعصام عمر في جريمة قتل؟

قصة مسار إجباري
قصة مسار إجباري

بدأت الحلقة السادسة من  مسلسل مسار إجباري، بحديث بين الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر، حول فك لغز الوصية التي تركها والدهما عمر محمود البزاوي، وطالبهما بأن يكونا عائلة واحدة.

 

تفاصيل أحداث عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 6

وبدأ علي وحسين في الحديث عن الكذب على والدتهما بعمل محضر ضد من قام بتقليب الشقة، حتى يتم الإنجاز في كشف لغز جريمة القتل، وهما يعلمان أن والدهما “بتاع حوارات”.

كما شهدت الحلقة السادسة من "مسار إجباري"، حديث بين الفنانة صابرين والفنانة بسمة عبر الهاتف يحاولان وجود أي مخرج ليتم الصرف على أولادهما، وعثر الهاكرز على آخر أربعة أرقام أجرى والدهما عمر الاتصال بهما، وفي الوقت نفسه أتى اتصال إلى على عصام عمر، يطالب منه استلام الشيكات، وطالبا بمهلة ووافق على المهلة.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة 6.. أحمد داش وعصام عمر يتورطان في جريمة قتل

 

هل يتورط أحمد داش وعصام عمر في جريمة قتل الحلقة السادسة

وتستمر أحداث الحلقة السادسة في البحث عن الدليل وتنتهي الأحداث بوصولهما لمكان مسعد الذي تسبب في قتل والدهما ولكن يجدوه مقتولا في شقته فيهربان فهل يتورط حسين وعلي في قضية قتل؟.

 

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عرض مسلسل عصام عمر وأحمد داش الحلقة 7

يترقب الجمهور موعد إعادة عرض الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري على قناة ON دراما، في تمام الساعة 10:30، بينما يكون العرض الأول على ON في تمام الساعة 6:45 مساء، كما تعرض إعادة الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري على قناة CBC  في الساعة 9 من صباح اليوم الثاني.

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قنوات عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة

يُعرض مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي cbc في الساعة 6:05 مساء ويُعاد الساعة 9 صباحًا.

كما يعرض مسلسل مسار إجباري على قناة أون ON في الساعة 10:30 مساء ويُعاد الساعة 6:45 مساء.

وسيعرض أيضًا مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء.

قصة مسلسل مسار إجباري

وتدور قصة مسلسل "مسار إجباري" حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفا سرًا خطيرًا وهو أنهما أخان، ويكره كل منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم يقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

ويُجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

من المتوقع أن يكتشف الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش "علي" و"حسين" داخل المسلسل أنهما شقيقان.

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