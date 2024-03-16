أحداث مسلسل مسار إجباري لـ "عصام عمر وأحمد داش" الحلقة 6

كشف الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري لـ "أحمد داش" و"عصام عمر"، أحداث كثيرة جعلت علاقة الأخوين أفضل من السابق.

تفاصيل أحداث عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 6

وبدأت الحلقة السادسة من "مسار إجباري"، بحديث بين الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر، حول فك لغز الوصية التي تركها والدهما عمر محمود البزاوي، وطالبهما بأن يكونا عائلة واحدة.

وبدأ على وحسين في الحديث عن الكذب على والدتهما بعمل محضر ضد من قام بتقليب الشقة، حتى يتم الإنجاز في كشف لغز جريمة القتل، وهما يعلمان أن والدهما بتاع حوارات.

كما شهدت الحلقة السادسة من "مسار إجباري"، حديث بين الفنانة صابرين والفنانة بسمة عبر الهاتف يحاولان وجود أي مخرج ليتم الصرف على أولادهما، وعثر الهاكرز على اخر أربعة أرقام أجري والدهما عمر الاتصال بهما، وفي الوقت نفسه أتى أتصال إلى على عصام عمر، يطالب منه استلام الشيكات، وطالبا بمهلة ووافق على المهلة.

موعد عرض مسلسل عصام عمر وأحمد داش الحلقة 7

ويترقب الجمهور موعد إعادة عرض الحلقة السادسة مسلسل مسار إجباري على قناة ON دراما، في تمام الساعة 10:30، بينما يكون العرض الأول على ON في تمام الساعة 6:45 مساء، كما تعرض إعادة الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري على قناة CBC في الساعة 9 من صباح اليوم الثاني.

قنوات عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة

يُعرض مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي cbc في الساعة 6:05 مساء ويُعاد الساعة 9 صباحًا.

كما يعرض مسلسل مسار إجباري على قناة أون ON في الساعة 10:30 مساء ويُعاد الساعة 6:45 مساء.

وسيعرض أيضًا مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء.

قصة مسلسل مسار إجباري

وتدور قصة مسلسل "مسار إجباري" حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفا سرًا خطيرًا وهو أنهما أخان، ويكره كل منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم يقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

ويُجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

من المتوقع أن يكتشف الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش "علي" و"حسين" داخل المسلسل أنهما شقيقان

أبطال مسلسل مسار إجباري

ينتمي مسلسل مسار إجبارى إلى مسلسلات الشركة المتحدة المكونة من 15 حلقة وهو من بطولة عدد من النجوم أبرزهم أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، ومسلسل مسار إجباري من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى ومن إخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

اقرأ أيضًا: