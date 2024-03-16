السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

أحداث مسلسل مسار إجباري لـ "عصام عمر وأحمد داش" الحلقة 6

مسار إجباري
مسار إجباري

كشف الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري لـ "أحمد داش" و"عصام عمر"، أحداث كثيرة جعلت علاقة الأخوين أفضل من السابق.

تفاصيل أحداث عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 6

وبدأت الحلقة السادسة من "مسار إجباري"، بحديث بين الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر، حول فك لغز الوصية التي تركها والدهما عمر محمود البزاوي، وطالبهما بأن يكونا عائلة واحدة.

وبدأ على وحسين في الحديث عن الكذب على والدتهما بعمل محضر ضد من قام بتقليب الشقة، حتى يتم الإنجاز في كشف لغز جريمة القتل، وهما يعلمان أن والدهما بتاع حوارات.

كما شهدت الحلقة السادسة من "مسار إجباري"، حديث بين الفنانة صابرين والفنانة بسمة عبر الهاتف يحاولان وجود أي مخرج ليتم الصرف على أولادهما، وعثر الهاكرز على اخر أربعة أرقام أجري والدهما عمر الاتصال بهما، وفي الوقت نفسه أتى أتصال إلى على عصام عمر، يطالب منه استلام الشيكات، وطالبا بمهلة ووافق على المهلة.

txt

ناقدة فنية: "مسار إجبارى" عمل رائع.. وداش وعصام عمر استطاعا إثراء الشخصية

موعد عرض مسلسل عصام عمر وأحمد داش الحلقة 7

ويترقب الجمهور موعد إعادة عرض الحلقة السادسة مسلسل مسار إجباري على قناة ON دراما، في تمام الساعة 10:30، بينما يكون العرض الأول على ON في تمام الساعة 6:45 مساء، كما تعرض إعادة الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري على قناة CBC  في الساعة 9 من صباح اليوم الثاني.

قنوات عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة

يُعرض مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي cbc في الساعة 6:05 مساء ويُعاد الساعة 9 صباحًا.

كما يعرض مسلسل مسار إجباري على قناة أون ON في الساعة 10:30 مساء ويُعاد الساعة 6:45 مساء.

وسيعرض أيضًا مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء.

txt

مسلسلات رمضان 2024.. علي يساند عمر في مسار إجباري

قصة مسلسل مسار إجباري

وتدور قصة مسلسل "مسار إجباري" حول شابين "علي" و"حسين" يكتشفا سرًا خطيرًا وهو أنهما أخان، ويكره كل منهما اكتشاف هذا الأمر، ثم يقع خلال أحداث المسلسل العديد من الأحداث من بينها حدث خطير يجعلهما مضطرين إلى سلك مسار واحد بشكل "إجباري".

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6.. ميرنا جميل ترفض الابتعاد عن أمير كرارة

أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 6

ويُجسد الفنان محمود البزاوي دور والد الأخوين، ويفصح لهما عن العديد من الأسرار، الأمر الذي يجعل المسلسل يحمل في جعبته العديد من المواقف الكوميدية التي تدور في إطار اجتماعي.

من المتوقع أن يكتشف الفنان عصام عمر والفنان أحمد داش "علي" و"حسين" داخل المسلسل أنهما شقيقان

أبطال مسلسل مسار إجباري

ينتمي مسلسل مسار إجبارى إلى مسلسلات الشركة المتحدة المكونة من 15 حلقة وهو من بطولة  عدد من النجوم أبرزهم أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، ومسلسل مسار إجباري من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى ومن إخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

اقرأ أيضًا:

مسار إجباري مسلسل مسار إجباري مسار اجباري موعد عرض مسار إجباري موعد عرض مسلسل مسار إجباري موعد اعادة مسلسل مسار إجباري قصة مسلسل مسار اجباري أبطال مسلسل مسار إجباري موعد عرض مسلسل احمد داش مسلسل احمد داش أحمد داش قنوات عرض مسار إجباري قنوات عرض مسلسل مسار إجباري موعد مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة من مسار إجباري مسار إجباري الحلقة السادسة مسار إجباري الحلقة 6 الحلقة 6 من مسلسل مسار إجباري الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

تحقيقات واسعة فى «حريق استديو الأهرام» بالعمرانية والمعاينة الأولية: الخسائر تصل إلى ملايين الجنيهات

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

شيرين رضا: كنت أكره رائحة عمرو دياب

رد صادم من المخرج خالد يوسف عن "المثليين"

آخر تحديث في سعر الذهب في مصر اليوم السبت 16 مارس 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة