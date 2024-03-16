مسلسلات رمضان 2024.. علي يساند عمر في مسار إجباري

يعرض الدستور للقراء من محبي الدراما الرمضانية كافة تفاصيل مسلسل مسار اجباري الحلقة 6 بطولة الفنان أحمد داش والفنان عمر عصام والقنوات الناقلة له طول الشهر الفضيل.

مسلسل مسار اجباري

عرضت الحلقة الخامسة من مسلسل مسار اجباري فكرة كيف الأخ "عمر" الذي يقوم بدوره الفنان عصام عمر، سندًا لشقيقه "حسين" وذلك بعد أن أخذت "البلدية" من الأخير عربة البرجر خاصته بحجة أنها غير مرخصة إذ تمكن علي عصام عمر الذي يعمل محاميًا من استخراج أوراق تراخيص عربية البرجر لشقيقة الفنان أحمد داش "حسين" في مسلسل مسار إجباري.

و كان قد ذهب داش إلى أخيه وفاجئه بإنهاء إجراءات التراخيص، وهو ما جعل داش يقول لأخيه أنه يفكر جديًا في بيع العربة:"هبيع العربية دماغى مش فيها وعاوز أخلص اللى حصل في قضية القتل.

إلا أنه وبفضل مساندة أخيه "علي" عادت عربة البرجر للعمل من جديد، كما دعمته حبيبته في استمرار عملها وذلك من خلال بث لايف على السوشيال ميديا من أمام العربة بهدف إقبال الزبائن عليه، وهو ما حدث بالفعل، فزاد الإقبال على الشراء من عربة حسين، كما عرضت شركة كبيرة الدخول في شراكة معه وتمويل العربة.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 6

ومسلسل مسار اجباري الحلقة 6 بطولة أحمد داش وعصام عمر على قناة CBC فى الساعة السادسة و5 دقائق مساء، وعلى قناة الحياة 11:15 مساء، وعلى قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار إجبارى ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة المكونة من 15 حلقة وهو من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، ومسلسل مسار إجباري من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

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