السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 6

بدأت أحداث الحلقة 6 من مسلسل سر المسجد، بعثور حبيبة أخيرًا على شقيقها سيف عن طريق رؤيته بالساعة الرقمية، بعد أن نجحوا في الحصول عليها من الفيروس غلباوي، وشرح الشيخ صلاح إمام المسجد أهمية النظافة عند دخول المسجد، وذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، وبدأ الأبطال استكمال رحلة البحث عن الرموز ليستعيد التطبيق عمله.

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مسلسلات رمضان 2024

تفاصيل أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 6

بدأت أحداث الحلقة 6 من مسلسل سر المسجد، بعثور حبيبة أخيرًا على شقيقها سيف عن طريق رؤيته بالساعة الرقمية، بعد أن نجحوا في الحصول عليها من الفيروس غلباوي، وشرح الشيخ صلاح إمام المسجد أهمية النظافة عند دخول المسجد، وذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد، وبدأ الأبطال استكمال رحلة البحث عن الرموز ليستعيد التطبيق عمله.

 

مسلسلات رمضان 2024

 موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 7

تعرض قناة الحياة ومنصة watch it، الحلقة السابعة من سر المسجد، غدًا في تمام الساعة 6.05 مساء، عقب إذاعة آذان المغرب.

 

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة السابعة

 

تعرض قناة الحياة ومنصة watch it، الحلقة السابعة من سر المسجد، غدًا في تمام الساعة 6.05 مساء، عقب إذاعة آذان المغرب.

 

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل سر المسجد

 

وطرحت منصة Watch it برومو مسلسل سر المسجد المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، كما كشفت عن أسماء الشخصيات التى ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها: سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، وغيرها ونشرت الصفحة بوسترات الشخصيات المقرر ظهورها فى العمل، وكتبت: "انتظروا مسلسل الأنيميشن سر المسجد على WATCH IT، رمضانك عندنا، متوفر فى جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة الحياة.

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يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

 

وتدور أحداث  كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

 

وتبدأ  قصة كرتون سر المسجد، بأب يطلق تطبيق لتعليم نجله كيفية الصلاة في المسجد، وآدابه وقيمته، وفجأة يصبح هناك فيروس على التطبيق يقوم باختطاف الأب والإبن بداخله لتبدأ رحلة المغامرات التي تتضمن مواقف متعددة لتعليم الأطفال آداب المساجد وفضلها، وقصص عن المساجد والصلاة في وقتها بشكل مبسط يتناسب مع جميع الأعمار، وتعتبر قصة المسلسل من افضل قصص مسلسلات الكارتون خلال رمضان 2024.

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