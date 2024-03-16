السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 6.. الشيخ صلاح يوضع النظافة الشخصية عند الذهاب للمسجد

سر المسجد
سر المسجد

‏تدور أحداث الحلقة السادسة من مسلسل سر المسجد في محادثة بين الفيروس غلباوي وصديقه فلتة  لتخطيط  الإمساك بالأطفال الثلاثة شروق وسيف وياسين وقرر الغلباوي وضع رمز وهمي حتى يستدرج الأطفال الثلاثة إلى المكان الذي سوف يقوم الإمساك بهم.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل سر المسجد الحلقة 6

وقام غلباوي بستكمال الخطة من خلال كتابه ورقة بها مكان الرمز، وقرر أن يقوم فلتة بتوصيل تلك الرساله اللي وضعها امام الأطفال دون معرفتهم حتي يعتقدو ان هناك من يساعدهم، واستطعت شروق أن ترى غلباوي وهو يضع الرمز ولكنه أوقع به.

‏وبعدها طرح حوار بين الشيخ صلاح وبين سيف وبين ياسين عن النظافة الشخصية المظهر المناسب عند دخول المسجد، واستشهد الشيخ صلاح بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن النظافة الشخصية عند الذهاب إلى المسجد بقوله أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ -يَعْني الثُّومَ- فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا متفقٌ عَلَيْهِ.

‏وأثناء حديث الشيخ صلاح مع الطفلين وجدوه رسالة تسقط عليهم وبالفعل ذهب سيف وياسين ورائع الرسالة لمعرفة مكان الرمز.

مسلسلات رمضان 2024…مواعيد عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

مسلسلات رمضان 2024… قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

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