أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 6.. هل ينجح غلباوي في إسقاط سيف؟

‏بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكرتون سر المسجد بمطار لشرق إلى الفيروس غلباوي، وتقابله أثناء المطاردة سيف ويزيد مع شروق لمواجهة الفيروس غلباوي.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 6

‏وحدثت مشاجرة ما بين غلباوي وشروق وسيف وياسين وأثناء مشاجرة تمكن الثلاثة من إيقاع غلباوي وسقطت الساعة الذكية من يده وفي ذلك الوقت كانت حبيبة أخت سيف تحاول الوصول إليه وقد سمع سيف صوت أخته حبيبة وهي تبحث عنه.

‏واثنان مشاجرة تمكن القرد ميمون من إيجاد رمز من الرموز الإلكترونية التي يبحث عنها سيف وياسين.

‏وبدأ سيف بالحديث مع أخته وحبيبة وحكى له حبيبة كل ما حدثت أثناء غيابه، وبعدها حدث حديث بين غلباوي وفلتة عن التطبيق وعن تمكين الأطفال من إيجاد الرموز الإلكترونية واحد تلو الآخر وقد اكتشف غلباوي أن سيف هو ابن أيمن مكتشف التطبيق.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 7

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.