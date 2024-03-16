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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. سر المسجد يغرس في الأطفال أهمية الوضوء في الاسلام

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

ناقش مسلسل سر المسجد أهمية الوضوء في الإسلام، والطريقة الصحيحة للوضوء، والذي يعد من مسلسلات الأطفال التي تغرس القيم والفضائل وكافة أمور الدين في الأطفال من سن 5 - 14 سنة وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عرضه خلال الشهر الفضيل.

 من وحي مسلسل سر المسجد تعرف على أهمية الوضوء في الإسلام

ويرصد الدستور للأطفال من وحي مسلسل سر المسجد تعرف على أهمية الوضوء في الإسلام والتي يجب أن تغرس فيهم منذ الصغر وهى كما يلي:-

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فضائل الوضوء

بقاء الإنسان متوضئًا طوال وقته له فضائل وفوائد كثيرة منها: أنه يجنبه شر الشيطان؛ قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ»

بقاء المسلم متوضئًا يزيد عمره ويحبب فيه الملائكة؛ فقد روى الطبراني في "المعجم الأوسط" و"المعجم الصغير" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسيدنا أنس رضي الله عنه: «يَا بُنَيَّ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ يَزِدْ فِي عُمُرِكَ، وَيُحِبُّكَ حَافِظَاكَ».

بقاء المسلم متوضئًا سبب من أسباب قبول الدعاء؛ فقد روى الإمام أحمد في "مسنده" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَبِيتُ عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ يَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ فَيَذْكُرُ وَيَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا آتَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهُ».

الوضوء يجعل المحافظين عليه والمكثرين منه أولى بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون علامةً يميزنا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة؛ كما روى ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «هُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ بُلْقٌ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ»

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على خطى الحلقة الخامسة من مسلسل سر المسجد.. كيف تعليم الأطفال الوضوء؟

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قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، واهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث  كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

وتبدأ  قصة كرتون سر المسجد، بأب يطلق تطبيق لتعليم نجله كيفية الصلاة في المسجد، وآدابه وقيمته، وفجأة يصبح هناك فيروس على التطبيق يقوم باختطاف الأب والإبن بداخله لتبدأ رحلة المغامرات التي تتضمن مواقف متعددة لتعليم الأطفال آداب المساجد وفضلها، وقصص عن المساجد والصلاة في وقتها بشكل مبسط يتناسب مع جميع الأعمار، وتعتبر قصة المسلسل من افضل قصص مسلسلات الكارتون خلال رمضان 2024.

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