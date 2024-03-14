مسلسل "سر المسجد" الحلقة 4.. هل ينجح غلباوي للوصول إلي ياسين والرموز؟

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل سر المسجد الحلقة 4.. جلسة نقاش بين الشيخ صلاح وياسين وسيف، حول أهمية الصلاة في المسجد وكيفية الحفاظ عليها، انصرف بعدها كلا من ياسين وسيف والقرد ميميون، للذهاب إلي السوق للبحث عن طعام، وتفجأ “ياسين” أنه لا يوجد تعامل بالنقود داخل السوق.

مسلسل "سر المسجد" الحلقة 4.. هل ينجح غلباوي في الوصول إلي ياسين والرموز؟

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة الرابعة.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل كوميدي قصير سر المسجد الحلقة 4



وجه “ياسين” سؤالًا لـ"سيف" قائلًا: “لماذا لا يوجد تعامل بالنقود؟”، فيؤكد “سيف” أن التعامل بهذا السوق يكون من خلال تبادل السلع وليس النقود، وهذا ما يسمي بالمقايضة.

وبينما يسير “سيف” و"ياسين" في السوق بحثًا عن طعام، وجدا شخصًا يبع رموزًا معدنية فطلب ياسين من سيف شراء ذلك الرمز، إلا أنهما اكتشفا أن الرمز المعدني غالي الثمن ولن يتمكنا من شرائه، ولكن قام سيف بمقايضة الساعة الذكية مقابل الرمز المعدني.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل سر المسجد



ذهب ياسين بالرمز الذي حصل عليها من السوق إلي الشيخ صلاح ووجد أن الرمز يشير إلي فضل الذهاب إلي المساجد.

الشيح صلاح استشهد بقول رسول الله صلى الله عيله وسلم: “من تطهر في بيته ثم خرج إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة”.

بعدها ذهب “غلباوي” للبحث عن الرموز حتي وجد البائع الذي أخذ منه ياسين وسيف الرموز، حيث لفت اتنباه غلباوي الساعة الذكية التي بدلها ياسين مع البائع لكي ياخذ الرمز.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

مسلسلات رمضان 2024…مواعيد عرض مسلسل سر المسجد