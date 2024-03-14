الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

يوسف زيدان: مازلت متحيرا أمام قضية الاستنساخ والإيمان بالبعث

يوسف زيدان
يوسف زيدان

قال الدكتور يوسف زيدان، إنه يخشى الغيب لا الموت، متأثرا بحديثه عن أحد أصدقائه الذي مات منذ عامين، مرددا: "أشعر به داخليا ولا أستطيع التواصل معه مجددا".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج "ع المسرح" الذي يذاع على قناة الحياة: "لي صديق الآن أخاف عليه من المرض خوفا على نفسي من غيابه، هتبقى وقعة سودة لو مات هكون من غير أصدقاء نهائي".

وتابع: "بفضل أقوله تعالى نسافر، اهدا شوية وتعالى نفصل، وهو إنسان جميل".

وبشأن قضية الاستنساخ، واصل: "أمر محير جدا بالنسبة لي، لأنه فيها مشاكل كتير، أنها ضد البعث"، رافضا الإجابة على مدى إيمانه بالاستنساخ مرددا: "مازلت متحيرا أمامه".

وأوضح أن طعنات المحبوبين في ظهره هو القدر الذي هزمه، ولم يستطع تحمله، متابعا: "لا يشغلني صراعات مع الزمن، ولا أفكر كثيرا حول نسيان البعض لأعمالي، ولو الناس نسيت او افتكرت دي حاجة تخصهم هما، أنا اللي يخصني إني أكتب ومن يكتب لا يموت".
 

يوسف زيدان البعث الاستنساخ ع المسرح الكاتب يوسف زيدان

الأكثر قراءة

الموت يُغيب حبيبة الشماع.. قصة ربع ساعة غيرت مسار حياة “فتاة الشروق”

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

"كنت على سرعة 100".. ماذا قال سائق أوبر فى تحقيقات اختطاف حبيبة الشماع؟

إقبال مستمر من المواطنين على شركات الصرافة لبيع الدولار

وصية فيفى.. ماذا طلبت الراقصة الاستعراضية من أبنائها قبل دفنها؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة