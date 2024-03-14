يوسف زيدان: مازلت متحيرا أمام قضية الاستنساخ والإيمان بالبعث

قال الدكتور يوسف زيدان، إنه يخشى الغيب لا الموت، متأثرا بحديثه عن أحد أصدقائه الذي مات منذ عامين، مرددا: "أشعر به داخليا ولا أستطيع التواصل معه مجددا".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ببرنامج "ع المسرح" الذي يذاع على قناة الحياة: "لي صديق الآن أخاف عليه من المرض خوفا على نفسي من غيابه، هتبقى وقعة سودة لو مات هكون من غير أصدقاء نهائي".

وتابع: "بفضل أقوله تعالى نسافر، اهدا شوية وتعالى نفصل، وهو إنسان جميل".

وبشأن قضية الاستنساخ، واصل: "أمر محير جدا بالنسبة لي، لأنه فيها مشاكل كتير، أنها ضد البعث"، رافضا الإجابة على مدى إيمانه بالاستنساخ مرددا: "مازلت متحيرا أمامه".

وأوضح أن طعنات المحبوبين في ظهره هو القدر الذي هزمه، ولم يستطع تحمله، متابعا: "لا يشغلني صراعات مع الزمن، ولا أفكر كثيرا حول نسيان البعض لأعمالي، ولو الناس نسيت او افتكرت دي حاجة تخصهم هما، أنا اللي يخصني إني أكتب ومن يكتب لا يموت".

