يبحث الكثير من محبي مسلسلات الكارتون عن موعد عرض مسلسل سر المسجد والذي حظي بمشاهدات كثيرة خلال الأيام الأولى من عرضه.

مسلسل سر المسجد في رمضان 2024

وتحت شعار تقديم المحتوى الترفيهي الهادف والتثقيفي للأطفال والمراهقين، قامت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بإطلاق مجموعة من المسلسلات الكارتونية المميزة خلال شهر رمضان 2024، من بينها مسلسل سر المسجد بهدف تعزيز التربية الإسلامية والقيم الأخلاقية للجيل الناشئ، وتجنب تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي والعوامل الخارجية التي قد تتعارض مع ثقافة المجتمع المصري وتعاليم الدين الإسلامي.

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 4

"مسلسل سر المسجد" هو مسلسل كارتوني يحظى بشعبية كبيرة بين متابعي البرامج التلفزيونية، ويتم بثه يوميا على قناة الحياة في تمام الساعة 6:05 مساءً، ويعتبر هذا المسلسل جزءًا من البرامج الترفيهية التعليمية التي تستهدف الأطفال والشباب.

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص الحلقة 3 مسلسل سر المسجد

الحلقة الثالثة من مسلسل "سر المسجد" تفتتح بدخول "سيف" و"يوسف" إلى مسجد المدينة، حيث وجدوا الشيخ صلاح ينتظرهم. يقوم الشيخ صلاح بشرح الرمز الذي عثروا عليه داخل البئر، ويطلب منهم البحث عن الرموز الأخرى التي سرقها "غلباوي" لتعطيل البرنامج الزمني. يتمكن يوسف من العثور على رمز آخر أثناء سقوطه في البئر، في حين يتم تكليف سيف ويوسف بالبحث عن الرموز المتبقية. يبدأ الشيخ صلاح في شرح أسباب تسمية الآذان، وفجأة تنقطع خدمة الإنترنت مما يدفع "حبية" للبحث في مكتبة والدها لإيجاد حل لاستعادة الاتصال بالإنترنت والتواصل مع أخيها سيف.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل سر المسجد الحلقة

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة، حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.