الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد الحلقة 3| الشيخ صلاح يشرح سر تسمية الآذان

جريدة الدستور

يبحث المهتمون بالمسلسلات الكرتونية عن مواعيد عرض مسلسل سر المسجد والذي يهدف الي تعزيز القيم لدي الأطفال.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة من المسلسلات الكارتونية المميزة لتشارك في سباق دراما رمضان 2024، بهدف تعزيز التربية الإسلامية والقيم الأخلاقية للجيل الناشئ.
 

  تفاصيل أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 3
 

مسلسل "سر المسجد" الحلقة 3.. بدأت الحلقة بدخول كلٌ من “سيف” و"يوسف" إلى مسجد المدينة، حيث وجدوا الشيخ صلاح في انتظارهم. 

وشرح لهم الشيخ صلاح ماهية الرمز الذي وجدوه داخل البئر، وطلب منهم البحث عن باقي الرموز التي قام “غلباوي” بسرقتها، بهدف تعطيل البرنامج الزمني. وتمكّن يوسف من العثور على باقي الرموز بنجاح.
 

وطلب الشيخ صلاح من سيف ويوسف البحث عن باقي الرموز التي قام غلباوي بسرقتها، لتعطيل البرنامج الزمني، وقد وفق يوسف علي البحث عن باقي الرموز. 

وبدأ الشيخ صلاح في عرض أسباب  تسمية الآذان بهذا الاسم. 

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 4

تُعرض مسلسل "سر المسجد" على قناة الحياة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً، في إطار برامج المسلسلات الرمضانية، وتتكون كل حلقة من 10 دقائق، مما يجعله مناسبًا لجميع الفئات العمرية.

المسلسل يتناول مواضيع عديدة تتعلق بالتربية الدينية، مثل بر الوالدين وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، ويتمحور حول مغامرات شيقة داخل المسجد، حيث تتعلم الشخصيات الرئيسية قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة المسلسل تتمحور حول تطبيق يطلقه الأب أمين لتعليم ابنه سيف كيفية الصلاة وآدابها في المسجد، إلا أنهما يتعرضان لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق، وتشمل رحلتهما مواقف مثيرة ومشوقة تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها، إلى جانب حل المشاكل والتحديات التي قد تواجههم في إطار ديني.

"سر المسجد" يُعد إحدى القصص الكارتونية المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للمشاهدين خلال موسم رمضان 2024، ويُعتبر مسلسلًا هادفًا ومسليًا يساهم في تعزيز التربية الدينية والأخلاقية للأطفال بشكل مبتكر وشيق.

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