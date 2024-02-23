مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على أبرز مسلسلات الكارتون في رمضان وأبرز التفاصيل

إلى جانب المحتوى المتنوع الذي حرصت على تقديمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم رمضان2024، فإنها لم تنسى نصيب الأطفال من الوجبات الدرامية المتنوعة والمختلفة في هذا العام إيمانًا منها بأهمية النشأ وتثقيفه وإمتاعه في الوقت نفسه.

مسلسلات الكارتون 2024

وهذا العام لايعد هو العام الوحيد الذي اهتمت فيه الشركة المتحدة بتقديم محتوى مخصص للأطفال، إذ أنه سبق وأن قدمت في الأعوام السابقة واحدة من مسلسلات الأطفال “مسلسلات الكارتون” التي أثبتت نجاحًا كبيرًا، والتي من خلالها تقدم المعلومات الثقافية والمعلومات الخاصة بالهوية المصرية، ولكن بطريقة ممتعة وطريقة تحترم ذكاء الطفل المصري في هذا العصر الحديث.

هذا المسلسل هو مسلسل "يحيي وكنور"للأطفال الذي أنتجت وعرضت الشركة منه جزئين وتستعد هذا العام لعرض الجزء الثالث منه بعنوان "يحيي وكنور3".

قصة مسلسل يحيي وكنوز 3

ويتوقع أن يستعرض الجزء الثالث من المسلسل الكرتوني يحيى وكنوز 3، أهمية ارتباط الجيل الجديد بحضارتهم القديمة، إذ حصد البرومو الدعائي للموسم الثالث من مسلسل الأطفال “يحيى وكنوز” على العديد من الإشادات من الجمهور، وذلك فور طرحه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للشركة المتحدة، دورًا مهمًا في تشجيع الأطفال على البحث عن الإشباع الفوري لمتطلباتهم.

كما يحمل الجزء الثالث من المسلسل شعار “أرض الحكايات” وظهر أبطال المسلسل على البوستر وحولهم المعالم الأثرية المصرية القديمة.

ومن جانبها كانت قد طرحت منصة WATCH IT الرقمية البوستر الدعائي الرسمي لمسلسل الكارتون “مغامرات يحيى وكنوز 3” والذي تستكمل أحداثه سرد حكايات تاريخ الفراعنة.

قصة مسلسل نورة

ولا تكتفي الشركة بتقديم مسلسل "يحيي وكنور3" فقط للأطفال بل أنها تحرص على تقديم محتوى أخر لهم وذلك ضمن مسلسل "نورة".

ومسلسل نورة مفهوم التربية السليمة كما أنه يلقي الضوء على أهم مشكلات التربية التي تواجه الآباء والأبناء، وكيفية مساعدتهم في تحديد أفكارهم وتحقيق حلمهم مهما كان مستحيل، وهو الأمر الذي يهم كل من الأطفال والكبار.

كما أعدت الشركة المتحدة مسلسلا ثالثا للأطفال باسم “سر المسجد” من المقرر أن يكون مفاجأة جديدة من مفاجآت الموسم الجديد خلال رمضان 2024.