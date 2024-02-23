الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..مواعيد عرض مسلسل فراولة لنيللي كريم وكيف تظهر في المسلسل

البوست التشويقي لمسلسل
البوست التشويقي لمسلسل "فراولة"

 

تظهر الفنانة نيللي كريم في مسلسلها الجديد "فراولة" والمتوقع رعضه في موسم رمضان القدم في شخصية كوميدية لم تعتاد كثيرًا على تقديمها إلا أنها قد سبق وأن قدمتها في مسلسل 100 وش محققة بها نجاحًا منقطع النظير، إذ اعتاد الجمهور العربي على نيللي في الأدوار التراجيدية التي برعت فيها وأصبحت مسلسلاتها أيقونة للنجاح.

قصة مسلسل فراولة

يحكي مسلسل "فراولة" قصة الفتاة "فراولة" التي تنتمي إلى أسرة فقيرة، إذ أن والدها يعمل حارسًا لأحد العقارات في منطقة الزمالك.

تعيش فراولة ولكنها طامحة للخروج من دائرة الفقر إلى دائرة الثراء والشهرة، وبالفعل تنجح من خلال أحداث المسلسل المتتابعة في الوصول إلى هدفها.

إذ تعمل في البداية فراولة كقارئة فنجان وهو ما يجعل الكثيرون يلتفون حولها، وتجذبهم ما تدعيه من قدرات لقراءة المستقبل، تعمل "فراولة" في مجال الطاقة والغناء، وهو الأمر الذي يجعلها أيضًا تحقق قدرًا من الثراء، بينما تكون نقطة تحولها عند عملها في إحدى أكبر شركات المبيعات، وبالتالي تكون نقطة تحول جذرية في حياتها.

والمسلسل يدور في إطار كوميدي إجتماعي، وينتمي غلى مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعرض في 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه من بداية أيام شهر رمضان المعظم.

كما يُظهر مسلسل "فراولة" المقرر عرضه في رمضان دور الإنفلونسر وكذلك خبراء الطاقة في التأثير على الناس من خلال مجموعة من المواقف الشيقة ذات الطابع الكوميدي الهادف.

أبطال مسلسل “فراولة”

ويشارك نيللي هذا العام بطولة المسلسل كلا من شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

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