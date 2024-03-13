الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 3 في رمضان 2024 والقنوات الناقلة

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

يبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 3، بعد النجاح الكبير الذي حققه منذ بداية عرضه على قناة الحياة، عقب آذان المغرب الساعة 6.05 مساء، ويستعرض التقرير التالي تفاصيل عرض المسلسل.

مسلسل سر المسجد الحلقة الثانية.. مَن هو بلال بن رباح أول مؤذن في الإسلام؟

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 3

ينتظر الكثيرون موعد الحلقة الثالثة من مسلسل سر المسجد الذي يعرض في موسم رمضان 2024، وتحمل الحلقة الثالثة مفاجأت عن التطبيق الذي أنشأه الأب أيمن، وعن الشخصيات داخل التطبيق، الذين يقومون بمساعدة سيف لإيجاد والده، بعد أن تم اختطافه داخل التطبيق.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 2

عرضت قناة الحياة أمس الحلقة 2 من مسلسل سر المسجد عقب آذان المغرب الساعة 6.5 مساءًا، وكذلك تعرضه منصة watch it.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة الثالثة

أعلنت قناة الحياة عن  موعد عرض مسلسل سر المسجد فى موسم رمضان الساعة السادسة و5 دقائق، ضمن جدول مشاهدة مسلسلات رمضان 2024.

على خطى أحداث الحلقة الثانية من مسلسل سر المسجد.. كيفية حث الأطفال على القراءة

مسلسلات رمضان 2024| بعد عرض مسلسل سر المسجد.. من هو أول مؤذن في الإسلام؟

الحلقة الثانية من مسلسل سر المسجد تناقش حث الأطفال على القراءة والإطلاع

مسلسل سر المسجد الحلقة الثانية.. مَن هو بلال بن رباح أول مؤذن في الإسلام؟

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، واهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث  كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

وتبدأ  قصة كرتون سر المسجد، بأب يطلق تطبيق لتعليم نجله كيفية الصلاة في المسجد، وآدابه وقيمته، وفجأة يصبح هناك فيروس على التطبيق يقوم باختطاف الأب والإبن بداخله لتبدأ رحلة المغامرات التي تتضمن مواقف متعددة لتعليم الأطفال آداب المساجد وفضلها، وقصص عن المساجد والصلاة في وقتها بشكل مبسط يتناسب مع جميع الأعمار، وتعتبر قصة المسلسل من افضل قصص مسلسلات الكارتون خلال رمضان 2024.

أبطال مسلسل سر المسجد

سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو

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