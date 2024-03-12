مسلسلات رمضان 2024 .. تفاصيل أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 2

يستعرض الدستور في التقرير التالي أبرز أحداث مسلسل سر المسجد، في حلقته الثانية المعروضة اليوم الثلاثاء ثاني أيام شهر رمضان 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة ٢

بدأت أحداث مسلسل سر المسجد اليوم، بوجود سيف داخل العالم الافتراضي لتطبيق إلكتروني، يبحث عن ماء ويلتفت حوله، إلى أن يلتقي بياسين والقرد ميمو، اللذان يقومان بإنقاذه من البئر، ويصبحوا أصدقاء، ويقوموا باصطحاب سيف إلى المسجد الكبير.

وخلال ذلك تجد حبيبة نفسها أمام سؤال على التطبيق لتواصل مشاهدة شقيقها سيف على الشاشة، وكان السؤال حول أول مؤذن في الإسلام، " بلال بن رباح".

مسلسلات رمضان 2024 .. موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 3

تعرض قناة الحياة غدًا الحلقة 3 من مسلسل سر المسجد عقب آذان المغرب الساعة 6.5 مساءًا، وكذلك تعرضه منصة watch it.

مسلسلات رمضان 2024 .. قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة الثالثة

أعلنت قناة الحياة عن موعد عرض مسلسل سر المسجد فى موسم رمضان الساعة السادسة و5 دقائق، ضمن جدول مشاهدة مسلسلات رمضان 2024 .

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، واهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

وتبدأ قصة كرتون سر المسجد ، بأب يطلق تطبيق لتعليم نجله كيفية الصلاة في المسجد، وآدابه وقيمته، وفجأة يصبح هناك فيروس على التطبيق يقوم باختطاف الأب والإبن بداخله لتبدأ رحلة المغامرات التي تتضمن مواقف متعددة لتعليم الأطفال آداب المساجد وفضلها، وقصص عن المساجد والصلاة في وقتها بشكل مبسط يتناسب مع جميع الأعمار، وتعتبر قصة المسلسل من افضل قصص مسلسلات الكارتون خلال رمضان 2024.

أبطال مسلسل سر المسجد

سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو.