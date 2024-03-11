مواعيد عرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في رمضان

تحت شعار تقديم المحتوى الترفيهي الهادف والتثقيفي للأطفال والمراهقين، أطلقت الشركة المتحدة مجموعة من المسلسلات الكارتونية المميزة خلال موسم رمضان 2024، بهدف تعزيز التربية الإسلامية والقيم الأخلاقية للجيل الناشئ بعيدًا عن تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي والعوامل الخارجية التي قد تتعارض مع ثقافة المجتمع المصري وتعاليم الدين الإسلامي.

موعد عرض مسلسل سر المسجد

من المقرر ان يأتي موعد عرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

يتناول المسلسل مواضيع عديدة تتعلق بالتربية الدينية، مثل بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد كبيوت للعبادة والتعليم، يتكون المسلسل من 30 حلقة، حيث تمتد كل حلقة لمدة 10 دقائق، مما يجعله مناسبًا لجميع الفئات العمرية.

قصة مسلسل سر المسجد

تدور قصة المسلسل حول تطبيق يطلقه الأب أمين لتعليم ابنه سيف كيفية الصلاة وآدابها في المسجد، إلا أنهما يتعرضان لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق. تتضمن رحلتهما مواقف مثيرة ومشوقة تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها، إلى جانب حل المشاكل والتحديات التي قد تواجههم في إطار ديني.

يُعد "سر المسجد" إحدى القصص الكارتونية المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للمشاهدين خلال موسم رمضان 2024، ويُعتبر مسلسلًا هادفًا ومسليًا يساهم في تعزيز التربية الدينية والأخلاقية للأطفال بشكل مبتكر وشيق.

أحداث مسلسل سر المسجد

وفي وقت سابق أعلن المخرج أحمد مهدي مخرج ومؤلف مسلسل كرتون سر المسجد، أنه للعام الثاني على التوالي يتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية لتقديم كرتون للأطفال، مشيرًا إلى أنهم قدموا العام الماضي في رمضان المحمية والآن سر المسجد ويستهدف توصيل معلومات دينية للأطفال.