الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قائمة أبطال مسلسلات رمضان 2024

 مسلسل المعلم
 مسلسل المعلم

يحمل الموسم الدرامي في رمضان العام 2024 العديد من الأبطال ونجوم الدراما، الذي ينافسون بقوة في مسلسلات مختلفة، وظهرت وجوه جديدة بجانب أبطال المسلسلات.

وترصد «الدستور» في التقرير التالي أبرز أبطال مسلسلات رمضان 2024:

 

أبطال مسلسل فراولة 

مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم وسليمان خاطر وإخراج محمد علي وتأليف محمد سليمان وتعود نيللي كريم للكوميديا من جديد بهذا المسلسل.

 

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وإخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أيمن سلامة.

 

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ وإخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

 

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا ومحمد ثروت، إخراج رؤوف عبدالعزيز وتأليف أيمن جمال.

 

أبطال مسلسل لحظة غضب 

مسلسل لحظة غضب بطولة محمد شاهين وصبا مبارك إخراج عبدالعزيز النجار وتأليف مهاب طارق.

 

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب وإخراج عمرو عرفة وتأليف رشا عزت.

 

أبطال مسلسل إمبراطورية مين

مسلسل إمبراطورية مين بطولة خالد النبوي وحلا شحية وإخراج محمد سلامة وتأليف إحسان عبدالقدوس.

 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي 

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة وميرنا جميل، إخراج بيتر ميمي وتأليف أحمد نادر جلال.

 

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي ورياض الخولي إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

 

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال ونور وإخراج إسلام خيري وتأليف أنور عبدالمغيث.

 

أبطال مسلسل عتبات البهجة 

مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني جومانا مراد وإخراج مجدي أبو عمير وتأليف مدحت العدل.

 

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق ورياض الخولي وسيمون، خراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

 

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني ومحمود البزاوي وإخراج خالد مرعي وتأليف وائل حمدي.

مسلسلات رمضان 2024 أبطال مسلسل فراولة مسلسل صدفة رمضان العام 2024 الموسم الدرامي

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

تفاصيل توقيع رمضان صبحى للزمالك وموعد ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

طريقتان لعمل الجبنة القريش في المنزل

عاجل.. قرار من بايدن بشأن الفلسطينيين الموجودين فى أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر وتركيا.. نقطة تحول تاريخية ودعم للقضية الفلسطينية

حسين دعسة

سعد الحريرى ينفض يديه عن "حزب الله".. وحال لبنان اليوم

علي سعدة

التقارب فى عيد الحب

محمد عبدالعزيز

عاد أردوغان.. فمرحبًا ببداية جديدة

عبدالوهاب داود

الطيب صالح.. كيف تصبح "عبقريًا" برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| الاحتلال يجبر النازحين وعائلات الطواقم الطبية على الخروج القسرى من مجمع ناصر الطبى

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية