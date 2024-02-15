قائمة أبطال مسلسلات رمضان 2024

يحمل الموسم الدرامي في رمضان العام 2024 العديد من الأبطال ونجوم الدراما، الذي ينافسون بقوة في مسلسلات مختلفة، وظهرت وجوه جديدة بجانب أبطال المسلسلات.

وترصد «الدستور» في التقرير التالي أبرز أبطال مسلسلات رمضان 2024:

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم وسليمان خاطر وإخراج محمد علي وتأليف محمد سليمان وتعود نيللي كريم للكوميديا من جديد بهذا المسلسل.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وإخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أيمن سلامة.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ وإخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا ومحمد ثروت، إخراج رؤوف عبدالعزيز وتأليف أيمن جمال.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب بطولة محمد شاهين وصبا مبارك إخراج عبدالعزيز النجار وتأليف مهاب طارق.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب وإخراج عمرو عرفة وتأليف رشا عزت.

أبطال مسلسل إمبراطورية مين

مسلسل إمبراطورية مين بطولة خالد النبوي وحلا شحية وإخراج محمد سلامة وتأليف إحسان عبدالقدوس.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة وميرنا جميل، إخراج بيتر ميمي وتأليف أحمد نادر جلال.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي ورياض الخولي إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال ونور وإخراج إسلام خيري وتأليف أنور عبدالمغيث.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني جومانا مراد وإخراج مجدي أبو عمير وتأليف مدحت العدل.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق ورياض الخولي وسيمون، خراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني ومحمود البزاوي وإخراج خالد مرعي وتأليف وائل حمدي.