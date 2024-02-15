مسلسلات رمضان 2024.. ريهام حجاج تغير جلدها في "صدفة"

تخوض النجمة ريهام حجاج تجربة جديدة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسلها الجديد «صدفة» الذي تقدمه خلال الموسم الدرامي القادم رمضان 2024 من إنتاج شركة «فانتدج» بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج

وقدمت ريهام حجاج عددًا من البطولات المطلقة كان آخرها "جميلة" و"يوتيرن" وكانت أعمالًا اجتماعية ذات طابع تشويقي وحملت بين طيات قصتها موضوعات اجتماعية ثقيلة خاصة فيما يخص المرأة.

وتفاجىء ريهام جمهورها خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم بعمل مختلف تمامًا غيرت فيه وجهتها إلى الأعمال الاجتماعية "اللايت".

وخلال البرومو الأول للعمل والذي حقق انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت ريهام بشكل مختلف من خلال الدور والصبغة الكوميدية التي تتواجد في الشخصية ولكنها لم تتخل عن الجانب التشويقي في المسلسل الجديد وهو ما زاد من انجذاب الجمهور لدعاية المسلسل.

كما ظهرت البوسترات التشويقية للمسلسل والتي تصدرتها ريهام بشكل مختلف كانت فيه أقرب للشخصيات الكوميدية التي تعد قريبة للجمهور.

المسلسل الجديد تتعاون فيه ريهام حجاج مع المخرج سامح عبدالعزيز بعد أن حققا نجاحًا في مسلسلها الأخير "جميلة" بالإضافة إلى تكرار التعاون مع المؤلف الكبير أيمن سلامة بعد المشاركة في "لما كنا صغيرين" و"جميلة" و"يوتيرن".

أبطال مسلسل صدفة

ويشارك في بطولة المسلسل الجديد كل من خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب ورحاب الجمل وفراس سعيد وعدد كبير من النجوم.