قصة ومواعيد عرض مسلسل سر المسجد اليوم على قناة الحياة

أطلقت الشركة المتحدة في موسم رمضان 2024 أكثر من مسلسل كارتون متميز، يتناسب مع الأطفال والمراهقين ويتضمن معلومات ثرية وتربوية تساعد في إخراج نشئ سليم فكريًا، بعيدًا عن مؤثرات السوشيال ميديا والعوامل الخارجية المخالفة لثقافة المجتمع المصري، وتعاليم الدين الإسلامي.

سر المسجد

وطرحت منصة Watch it برومو مسلسل سر المسجد المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، كما كشفت عن أسماء الشخصيات التى ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها: سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، وغيرها، ونشرت الصفحة بوسترات الشخصيات المقرر ظهورها فى العمل، وكتبت: "انتظروا مسلسل الأنيميشن سر المسجد على WATCH IT، رمضانك عندنا، متوفر فى جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة الحياة.

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد

أعلنت قناة الحياة عن عرض مسلسل سر المسجد فى موسم رمضان الساعة السادسة و5 دقائق، ضمن جدول مشاهدة مسلسلات رمضان.

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين ، واهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد ، والمسلسل مكون من 30 حلقة ، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث "سر المسجد" حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

وتبدأ قصة المسلسل، بأب يطلق تطبيق لتعليم نجله كيفية الصلاة في المسجد، وآدابه وقيمته، وفجأة يصبح هناك فيروس على التطبيق يقوم باختطاف الأب والإبن بداخله لتبدأ رحلة المغامرات التي تتضمن مواقف متعددة لتعليم الأطفال آداب المساجد وفضلها ، وقصص عن المساجد والصلاة في وقتها بشكل مبسط يتناسب مع جميع الأعمار، وتعتبر قصة المسلسل من افضل قصص مسلسلات الكارتون خلال رمضان 2024.