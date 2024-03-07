الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024|مخرج "سر المسجد": استنونا على قناة الحياة في رمضان

سر المسجد
سر المسجد

روّج حسين مجدي، مؤلف ومخرج سر المسجد المقرر عرضه في رمضان 2024 من خلال نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الذي تدور أحداثه حوّل التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

وتابع مجدي، قائلًا:"البرومو الرسمي لمسلسل "سر المسجد" علي قناة الحياة في رمضان ان شاء الله، من تنفيذ Artvision Animation، عايز اشكر جدا كل الي اشتغلوا معانا في المسلسل دا، بتدور احداثه عن اب بيعمل تطبيق عشان يعلم ابنه عن المساجد وادابها لكن التطبيق دا بيطلعلو فيرس بيخطف الاب وابنه جوا التطبيق ومن خلال مغامرات ومواقف بنعلم الاطفال عن اداب المسجد وفضله وقصصه بشكل جديد شوية يناسبهم، يا رب يعجب الصغيرين والكبار كمان ورمضان كريم عليكم جميعا".

سر المسجد 

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مسلسل الأطفال "سر المسجد" عبر شاشة قناة الحياة في رمضان 2024، وكانت منصة watch it طرحت البوسترات الدعائية لمسلسل الأنيميشن "سر المسجد"، المقرر عرضه فى الموسم الرمضاني المقبل 2024، كما كشفت عن أسماء الشخصيات التي ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها: سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، وغيرها.

وتدور أحداث "سر المسجد" حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

وروّجت منصة WATCH IT عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، لأبطال وشخصيات مسلسل الأنيميشن "سر المسجد"، المنتظر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024 عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

منصة watch it watch it مسلسل سر المسجد سر المسجد مسلسل الأطفال سر المسجد حسين مجدي حسين مجدي مؤلف ومخرج “سر المسجد”

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