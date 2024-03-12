مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 2

يبحث كثيرون عن موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 2 بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقة الأولى بعد عرضها أمس على قناة الحياة، وقت الإفطار، حيث يتناسب محتوى المسلسل مع مراحل عمرية مختلفة من الأطفال والمراهقين.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 2

من المقرر أن يعرض المسلسل في تمام الساعة 6.5 مساء على قناة الحياة، عقب آذان المغرب، على أن نتابع في الحلقة الثانية مع حدث مع الأب أيمن بعد اختطافه من قبل فيروس على الانترنت لمكان غير معلوم.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 1

تم عرض الحلقة الأولى من مسلسل سر المسجد أمس الإثنين الموافق الأول من شهر رمضان الكريم عقب آذان المغرب على قناة الحياة.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة الثانية

تعرض قناة الحياة ومنصة watch it حلقات مسلسل سر المسجد عقب أذان المغرب مباشرة.

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، واهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث "سر المسجد" حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

وتبدأ قصة المسلسل، بأب يطلق تطبيق لتعليم نجله كيفية الصلاة في المسجد، وآدابه وقيمته، وفجأة يصبح هناك فيروس على التطبيق يقوم باختطاف الأب والابن بداخله لتبدأ رحلة المغامرات التي تتضمن مواقف متعددة لتعليم الأطفال آداب المساجد وفضلها، وقصص عن المساجد والصلاة في وقتها بشكل مبسط يتناسب مع جميع الأعمار، وتعتبر قصة المسلسل من أفضل قصص مسلسلات الكارتون خلال رمضان 2024.

أبطال مسلسل سر المسجد

طرحت منصة Watch it برومو مسلسل سر كما كشفت عن أسماء الشخصيات التى ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها: سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، وغيرها.