الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 1

سر المسجد
سر المسجد

"سر المسجد" يعد واحدًا من الأعمال الكارتونية المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال سباق دراما رمضان 2024، حيث يتميز برسومات ملونة وجودة عالية وقصة ملهمة.

أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 1

ويسهم المسلسل بشكل كبير في تعزيز التربية الدينية والأخلاقية للأطفال، إذ يقدم لهم نماذج إيجابية وقيمًا تعليمية تساعدهم على بناء شخصياتهم بشكل صحيح وإيجابي.

تتناول الحلقة الأولى من سر المسجد، مشاجرة بسيطة تنشأ بين حبيبة ويوسف أثناء لعبهما لعبة البلايستيشن. 

ويظهر الأب أيمن كشخصية حكيمة وموجهة، حيث يتدخل لتصحيح الموقف بين الطفلين عن طريق تقديم الإرشادات والنصائح.

ويقوم أيمن بتذكير الأطفال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، مما يثير تفكير الطفلين ويدفعهما لتقبل النصيحة والتصالح.

ويستمر الحديث الحكيم لأيمن، حيث يحث الطفلين على مبادئ العطاء والتعاون وتقديم المساعدة للآخرين، مشيرًا إلى أن الإسلام يدعو إلى هذه القيم ويشجع على تطبيقها في الحياة اليومية.

بهذه الطريقة، تنتهي الفقرة  من مسلسل سر المسجد برسالة إيجابية تعلم الأطفال قيم التسامح والتعاون، وتشجعهم على بناء علاقات صحيحة وإيجابية مع بعضهم البعض، وتربية الأطفال علي حب الخير لبعضهم لبعض وللآخرين، لكي سود الحب والإخاء في المجتمع.

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في رمضان

قصة مسلسل سر المسجد ومواعيد العرض اليوم على قناة الحياة

بعد نجاح المحمية.. حسين مجدي يكشف تفاصيل "سر المسجد"

مسلسلات رمضان 2024..مخرج "سر المسجد": استنونا على قناة الحياة فى رمضان

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد. 

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق. تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

موعد عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض مسلسل “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

سر المسجد مسلسل سر المسجد سر المسجد موعد عرض سر المسجد موعد عرض مسلسل سر المسجد موعد اعادة مسلسل سر المسجد قصة مسلسل سر المسجد ابطال مسلسل سر المسجد قنوات عرض سر المسجد قنوات عرض مسلسل سر المسجد موعد مسلسل سر المسجد الحلقة الاولي من سر المسجد سر المسجد الحلقة الاولي سر المسجد الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل سر المسجد الحلقة الاولي من مسلسل سر المسجد كرتون كرتون رمضان كرتون رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

رئيس الوزراء يشرح للمواطنين أسباب زيادة أسعار بعض الخدمات

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

في 87 يوما فقط.. قصة تعاون ناجح بين "وزارة العمل" و"معهد الساليزيان" الإيطالي

الأكثر قراءة

لا تهاون ولا مغامرات.. كيف تخوض مصر معركة «تجنب المعركة»؟

المطرية تستعد لـ«مائدة الإفطار المليونية» تحت شعار «اللمة دى كانت وحشانا»

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 8

"عاملة حساب لابنى".. بوسى تعلق على اتهامها بالتسبب فى قتل طليقها

دعاء الإفطار للصائم فى رمضان وأفضل أوقات الدعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها