الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024| مسلسل سر المسجد يناقش النشأة الدينية السوية للأبناء

دارت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل " سر المسجد" حول سبل حل الخلافات بين الأبناء في مرحلة الطفولة ، دون عنف ، وكذلك النشأة الدينية للأبناء على القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 مسلسل سر المسجد الحلقة الأولى

وتضمنت الحلقة الأولى من مسلسل سر المسجد والتي عرضت منذ قليل، على قناة “الحياة” الإشارة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".

قصة مسلسل سر المسجد ومواعيد العرض اليوم على قناة الحياة

مسلسل سر المسجد

وطرحت منصة Watch it برومو مسلسل سر المسجد المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، كما كشفت عن أسماء الشخصيات التى ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها: سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، وغيرها، ونشرت الصفحة بوسترات الشخصيات المقرر ظهورها فى العمل، وكتبت: "انتظروا مسلسل الأنيميشن سر المسجد على WATCH IT، رمضانك عندنا، متوفر فى جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة الحياة.

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين ، واهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد ، والمسلسل مكون من 30 حلقة ، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث "سر المسجد" حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في رمضان

قصة مسلسل سر المسجد ومواعيد العرض اليوم على قناة الحياة

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وتبدأ  قصة المسلسل، بأب يطلق تطبيق لتعليم نجله كيفية الصلاة في المسجد، وآدابه وقيمته، وفجأة يصبح هناك فيروس على التطبيق يقوم باختطاف الأب والإبن بداخله لتبدأ رحلة المغامرات التي تتضمن مواقف متعددة لتعليم الأطفال آداب المساجد وفضلها ، وقصص عن المساجد والصلاة في وقتها بشكل مبسط يتناسب مع جميع الأعمار، وتعتبر قصة المسلسل من افضل قصص مسلسلات الكارتون خلال رمضان 2024.

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