أحمد مهدي لـ"الدستور": سر المسجد يخاطب الطفل المصري خاصًة والعربي عامًة

قال أحمد مهدي، مؤلف ومخرج مسلسل الانيمشن سر المسجد، إنه يخاطب الطفل المصري خاصًة والعربي عامًة، وهو أول مسلسل ديني بالبحث عن المغامرات، ويعلم الأطفال خلق وآداب المساجد، متابعًا: "يعلم الأطفال الآداب التي لا بد من أن يتعاملوا بها في المجتمع وهذا كان تصوّرنا العام أثناء العمل علي المسلسل".

وتابع مهدي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "المعلومات الدينية صعبة في أن يستقبلها الطفل بشكل مباشر وهذا الذي حمسنا للعمل على المسلسل، من خلال الألغاز والأكشن والتشويق داخل مسلسل الانيمشن"، لافتًة إلى أنه من خلال أولاده كان يري احتياجات الطفل في المعلومات حتي يتمكن من تقديمها بشكل كاف.

وأوضح: "كان هناك صعوبة في توظيف آداب المساجد في مسلسل كرتوني للأطفال، وهذا جعلني أرجع للقراءة في أسس التربية وكيفية مخاطبة الطفل، ومن خلال قراءات كثيرة في الشغل الديني واشتغلنا على المراجع الخاصة بالأزهر الشريف، وكان معنا مراحع لغوي ومصحح ديني بالإضافة إلى مراجعة الأزهر".



سر المسجد

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل 2024 مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية الجديدة والخاصة بالأطفال، وذلك في إطار اهتمام الشركة بالطفل، حيث خصصت وجبة درامية مميزة من مسلسلات الأنيميشن للأطفال والكبار.

وتقدم الشركة المتحدة خلال الموسم الرمضاني 4 أعمال للأطفال تنتمي لأعمال الأنيميشن والرسوم المتحركة، وتتضمن هذه الأعمال المنتجة بأحدث التقنيات عددًا من الموضوعات التي تهم كل طفل، وتنوعت الأعمال بين ديني وتاريخي واجتماعي.

سر المسجد

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل الأطفال "سر المسجد" عبر شاشة قناة الحياة في رمضان 2024.

وكانت منصة watch it طرحت البوسترات الدعائية لمسلسل الأنيميشن "سر المسجد"، المقرر عرضه فى الموسم الرمضاني المقبل 2024، كما كشفت عن أسماء الشخصيات التي ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها: سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، وغيرها.