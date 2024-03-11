مسلسل سر المسجد يناقش عادات وقيم دينية للأطفال على Watch it

في موسم رمضان 2024، قدّمت الشركة المتحدة مجموعة من المسلسلات الكرتونية المميزة التي تناسب الأطفال والمراهقين، وتتضمن معلومات غنية وتربوية تسهم في تنمية نشء صحي فكريًا، مستبعدة المؤثرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي والعوامل الخارجية التي تتعارض مع ثقافة المجتمع المصري وتعاليم الدين الإسلامي.

مسلسل سر المسجد

أحد هذه المسلسلات هو "سر المسجد"، الذي قدمت منصة "Watch it" برومو له خلال موسم رمضان المقبل 2024 وكشفت عن أسماء الشخصيات المشاركة في العمل مثل: سيف، حبيبة، ياسين، والأب أمين، إضافة إلى القرد ميمو وغيرها، وقد نشرت الصفحة بوسترات لهؤلاء الشخصيات التي ستظهر في المسلسل وأعلنت عن عرضه على منصة "Watch it" في رمضان، إضافة إلى عرضه على قناة الحياة

احدات مسلسل سر المسجد الحلقة 1

وأعلنت قناة الحياة موعد عرض مسلسل سر المسجد في موسم رمضان، والذي سيكون في السادسة وخمس دقائق مساءً، ضمن جدول برامج شهر رمضان.

تتناول قصة المسلسل عدة مواضيع هامة من بينها بر الوالدين وأهمية الصلاة والاستمرارية في أدائها، وأهمية المساجد في حياة المسلمين يتألف المسلسل من 30 حلقة، حيث تمتد كل حلقة لمدة 10 دقائق.

قصة الحلقة 1 من مسلسل سر المسجد

تدور أحداث "سر المسجد" حول تعليم الأطفال القيم الدينية وتعاليم الدين المختلفة، وكذلك تسليط الضوء على أهمية الارتباط بالمساجد وحل المشكلات ضمن إطار ديني، مع مناقشة بعض المشاكل التي يواجهها الأطفال مثل التنمر.

يبدأ مسلسل "سر المسجد" بأب يطلق تطبيقًا لتعليم ابنه كيفية أداء الصلاة في المسجد وأدبياتها وأهميتها، ثم يواجهون مواقف غير متوقعة تقودهم إلى مغامرات تعليمية تشمل قصصًا عن المساجد وأهمية الصلاة في الوقت المناسب بطريقة مبسطة وملهمة لجميع الأعمار، ما يجعله واحدًا من أفضل الأعمال الكرتونية في شهر رمضان 2024.