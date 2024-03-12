الحلقة الثانية من مسلسل سر المسجد تناقش حث الأطفال على القراءة والإطلاع

تستكمل الحلقة الثانية من مسلسل سر المسجد قصة مثيرة عندما يسقط سيف داخل بئر أثناء تجربته لتطبيق العالم الافتراضي، ما يؤدي إلى انقطاع الاتصال به يأتي ياسين لإنقاذه من البئر في حين تحاول حبيبة الوصول إليه دون جدوى وعندما يتوقف التطبيق عن العمل، تبحث حبيبة في مكتبة والدها عن إجابة لسؤال حول أول مؤذن في الإسلام.

مسلسلات رمضان 2024 .. تفاصيل أحداث الحلقة التانية من مسلسل سر المسجد

تتناول تفاصيل الحلقة ٢ من مسلسل سر المسجد عودة الاتصال حيث يتمكنون من الإجابة على السؤال ويكتشفون أن أول مؤذن في الإسلام هو سيدنا بلال بن رباح، ما يبرز أهمية القراءة والاطلاع يتناول المسلسل شخصيات مثل سيف، حبيبة، وياسين، والأب أمين، والقرد ميمو، ويعرض مغامراتهم داخل المسجد لاستخلاص قيم دينية وأخلاقية.

مسلسلات رمضان 2024 .. قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة ٢

من المقرر عرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة خلال شهر رمضان، كجزء من برامجها الرمضانية، مما يساهم في تعزيز التربية الدينية والأخلاقية للأطفال بطريقة ممتعة ومبتكرة.

وتم تصميم مسلسل سر المسجد بعناية ليسلط الضوء على قيم الإسلام والأخلاق بطريقة تجمع بين التسلية والتعليم، ويعزز التواصل الأسري والفهم الديني للأطفال.