الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

الحلقة الثانية من مسلسل سر المسجد تناقش حث الأطفال على القراءة والإطلاع

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

تستكمل الحلقة الثانية من مسلسل سر المسجد قصة مثيرة عندما يسقط سيف داخل بئر أثناء تجربته لتطبيق العالم الافتراضي، ما يؤدي إلى انقطاع الاتصال به يأتي ياسين لإنقاذه من البئر في حين تحاول حبيبة الوصول إليه دون جدوى وعندما يتوقف التطبيق عن العمل، تبحث حبيبة في مكتبة والدها عن إجابة لسؤال حول أول مؤذن في الإسلام.

مسلسلات رمضان 2024 .. تفاصيل أحداث الحلقة التانية من  مسلسل سر المسجد

 

تتناول تفاصيل الحلقة ٢ من مسلسل سر المسجد  عودة الاتصال حيث يتمكنون من الإجابة على السؤال ويكتشفون أن أول مؤذن في الإسلام هو سيدنا بلال بن رباح، ما يبرز أهمية القراءة والاطلاع يتناول المسلسل شخصيات مثل سيف، حبيبة، وياسين، والأب أمين، والقرد ميمو، ويعرض مغامراتهم داخل المسجد لاستخلاص قيم دينية وأخلاقية.

سر المسجد الحلقة 2|هل ينجح ياسين والقرد في انتشال"سيف" من داخل البئر؟

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 2

مسلسلات رمضان 2024 .. قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة ٢  

من المقرر عرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة خلال شهر رمضان، كجزء من برامجها الرمضانية، مما يساهم في تعزيز التربية الدينية والأخلاقية للأطفال بطريقة ممتعة ومبتكرة. 

وتم تصميم مسلسل سر المسجد  بعناية ليسلط الضوء على قيم الإسلام والأخلاق بطريقة تجمع بين التسلية والتعليم، ويعزز التواصل الأسري والفهم الديني للأطفال.

txt

مسلسل سر المسجد الحلقة الثانية.. مَن هو بلال بن رباح أول مؤذن في الإسلام؟

txt

مسلسلات رمضان 2024 .. تفاصيل أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 2

سر المسجد موعد عرض سر المسجد موعد اعادة مسلسل سر المسجد قصة مسلسل سر المسجد موعد عرض مسلسل سر المسجد قنوات عرض سر المسجد ابطال مسلسل سر المسجد موعد مسلسل سر المسجد الحلقة الاولي من سر المسجد الحلقة 1 من مسلسل سر المسجد قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة الاولي من مسلسل سر المسجد مسلسلات رمضان 2024 سر المسجد الحلقة الاولي مسلسلات رمضان الجديدة 2024 رمضان ٢٠٢٤ دراما رمضان مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 رمضان شهر الفرحة المتحدة دراما رمضان 2024 كرتون رمضان شهر رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ شاهد مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 البث المباشر لمسلسل رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان كرتون رمضان 2024 شاهد دراما رمضان منصة واتش ات بث مباشر دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 قنوات عرض مسلسلات رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 مسلسلات watch it رمضان 2024 كرتون مسلسل سر المسجد الحلقة ٢

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. أسماء شخصيات مسلسل سر المسجد للرسوم المتحركة (صور)

مسلسلات رمضان 2024 |watch it تكشف عن بوسترات مسلسل الأنيميشن "سر المسجد"

الكاتبة سماح أبوبكر: «حياة كريمة» فتحت لى «مغارة على بابا» و«الشركة المتحدة» طورت صورة الطفل فى الدراما المصرية

أسيرات الطفولة.. 9 كاتبات عربيات يرسمن صور أبطالهن

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

قاضٍ: القضاء الإسرائيلى يمنع المسلمين فى غزة من الوصول إلى القدس

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام البنك بدورى نايل

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

4 قرارات لمحافظة الدقهلية باعتماد المخططات التفصيلية للقرى والمدن وفق قانون البناء الموحد

"حياة اللاعب أهم".. بيان من رابطة الأندية دعمًا لأحمد رفعت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

صور

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

صورة الغزو.. ماذا سيحدث إذا بدأت إسرائيل العملية البرية في رفح؟

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

منظمة إنقاذ الطفولة: أطفال غزة عانوا من "أذى نفسى غير مسبوق"