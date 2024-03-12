الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

سر المسجد الحلقة 2|هل ينجح ياسين والقرد في انتشال"سيف" من داخل البئر؟

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تقديم مجموعة من المسلسلات الكارتونية المميزة ضمن سباق دراما رمضان 2024، لتعزيز التربية الإسلامية والقيم الأخلاقية للجيل الناشئ، بعيدًا عن تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي والعوامل الخارجية التي قد تتعارض مع ثقافة المجتمع وتعاليم الدين الإسلامي.

شخصيات سر المسجد 

"سر المسجد" يبرز كواحد من المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، إذ يتمتع بقصة مشوقة تحفز التفكير.

وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، هم “سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو” الذين يخوضون مغامرات شيقة داخل المسجد ويستفيدون منها في تعلم قيم دينية مهمة ومبادئ أخلاقية.

أحداث الحلقة 2 من مسلسل سر المسجد 

دخل “سيف” في تطبيق افتراضي لنشر قيم وتعاليم المساجد.

ووجد “سيف” نفسه في الصحراء، وبدأ يشعر بالعطش قبل أن يعثر على بئر فذهب ليشرب منه ولكنه سقط بداخله.

وبدأ “سيف” في البحث عن من ينقذه، لحظات مرت قبل أن يعثر عليه قرد.

وذهب القرد لياتي بصاحبه ياسين لانقاذ “سيف" وإخراجه من البئر.

مسلسلات رمضان 2024| مسلسل سر المسجد يناقش النشأة الدينية السوية للأبناء

الحلقة الأولى من مسلسل سر المسجد تناقش طريقة دعوة الأبناء للصلاة

تفاصيل احداث مسلسل سر المسجد الحلقة 2

وبينما يخرج سيف من البئر عثر على قطعة معدنية 

ومن المقرر عرض المسلسل على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية. "سر المسجد" يعتبر إحدى القصص الكارتونية المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للمشاهدين خلال موسم رمضان 2024، ويُعتبر مسلسلًا هادفًا ومسليًا يساهم في تعزيز التربية الدينية والأخلاقية للأطفال بشكل مبتكر وشيق.
 

وتم تصميم "سر المسجد" بعناية ليكون مسلسلًا يسلط الضوء على قيم الإسلام والأخلاق بطريقة مشوقة ومسلية، حيث يقدم قصصًا تعليمية ملهمة تعكس قيم التسامح والعدالة والصدق والإيمان. من خلال مغامرات شخصياته الشيقة، يتعلم الأطفال والمراهقون مفاهيم دينية وأخلاقية بشكل مبتكر وممتع.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 3

وبفضل توقيت عرضه خلال شهر رمضان، يتيح المسلسل فرصة للأسر لمشاهدته معًا ومناقشة المواضيع التعليمية والدينية التي يثريها، مما يعزز التواصل الأسري وتعزيز الفهم الديني للأطفال بشكل عميق ومستدام.

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