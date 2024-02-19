قائمة البطولات النسائية في مسلسلات رمضان 2024 على قنوات الشركة المتحدة

أيام تفصلنا عن بدء عرض الأعمال الدرامية والمسلسلات خلال شهر رمضان المبارك 2024، ومن خلال عرض البرومو التشويقي للمسلسلات يتصدر العنصر النسائي والبطولة في الأعمال الدرامية، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" قائمة البطولة النسائية في رمضان 2024.

قائمة البطولة النسائية في مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صدفة

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل،عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل صيد العقارب

بطولة الفنانةغادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

فراولة

ابطال وصناع مسلسل فراولة هم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي فخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، و تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف.

مسلسل رحيل

ينتمي هذا المسلسل إلى فئة المسلسلات الـ 15 حلقة، بطولة ياسمين صبري ودياب، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل، وسيتم عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

سر إلهي

يشارك في بطولة مسلسل سر إلهي مجموعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم روجينا أحمد مجدي ومي سليم ورشا مهدي ومحمد ثروت ونهى عابدين ورنا رئيس ومحمود الحسيني وصلاح عبد الله وأحمد بدير وميمي جمال وأحمد سلامة ومحسن منصور ومراد مكرم ومحمود حجازي ومريم أشرف زكي ويوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج شركة كودكس للإنتاج الفني.

وتدور قصة مسلسل سر إلهي رمضان 2024 حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بتجسيد دورها الفنانة روجينا ومتزوجة من الفنان محمد ثروت ويسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.