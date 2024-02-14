مسلسلات رمضان 2024.. قائمة البطولة النسائية في "حق عرب"

ينافس الفنان أحمد العوضي في موسم دراما رمضان 2024 في هذا العام بمسلسل جديد "حق عرب"، وهو ضمن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "حق عرب" خلال موسم رمضان المقبل، وينتمي المسلسل إلى دراما أعمال الـ30 حلقة.

وسبق وشاركت دنيا المصري في أعمال مع العوضي، إذ يعد مسلسل "حق عرب" هو التعاون الثانى مع دنيا المصري وأحمد العوضي.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، سلوى عثمان، وفاء مكى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

فيلم الاسكندراني

وكان فيلم الإسكندراني آخر أعمال أحمد العوضي في السينما السينمات مع المخرج خالد يوسف ويشارك فى بطولة الفيلم زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أسامة أنور عكاشة، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

أما دنيا فقد شاركت في ظهور خاص، رمضان الماضي، بمسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى، وجسدت خلال العمل شخصية فتاة تعمل على عربة كبدة ويتزوجها "العوضى" بعد خروجه من السجن.